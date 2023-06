Kolinda ima novi posao i prva je žena na toj funkciji: Bivša predsjednica otkrila detalje

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na Twitteru je u utorak ujutro podijelila nove vijesti.

Naime, Grabar Kitarović je otkrila kako ima novu funkciju u The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB).

To je neovisno tijelo koje se bavi praćenjem globalne spremnosti praćenja zdravstvenih kriza, a Kolinda je dobila mjesto dopredsjednice.

U svojoj objavi zahvalila je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), kao i Svjetskoj banci, ali i svom novom kolegi Joy Phumaphiju.

I am honoured to share news of my appointment as co-Chair of @theGPMB. With thanks to the Board’s co-convenors, @WHO and @WorldBank, it is my pleasure to serve alongside fellow co-Chair @JoyPhumaphi_. https://t.co/BwpDusj9SS @DrTedros @WorldBank @theGPMB @WHO pic.twitter.com/z93beSlFdd

— Kolinda Grabar-Kitarović (@KolindaGK) June 27, 2023