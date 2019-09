Kolinda i Škoro dobili najveću kritiku do sada! Jaroslav Pecnik: ‘Jedino se Milanović ponaša kao političar’!

Autor: Dnevno

Politički analitičar Jaroslav Pecnik komentirao je u Newsroomu N1 televizije aktualne kandidate na predstojećim predsjedničkim izborima.

Kada su u pitanju predstojeći predsjednički izbori, Pecnik smatra da ih Kolinda Grabar Kitarović nećedobiti.

“Kolinda Grabar- Kitarović je u 5 godina pokazala ono što zna ili ne zna, no uglavnom ono što ne zna. Da parafraziram Roberta Musila, predsjednica je žena bez svojstava. Ona je zalutala na tu funkciju, ali bila bi velika šteta da je opet dobije”, kaže Pecnik.

“Škoro je populartan, dobar zabavljač, još bolji trgovac, menadžer, doktorirao marketing. Međutim praviti od njega intelektualca – on to ipak nije. Vidjeli smo u kandidaturi za grad Osjeka i u Saboru, nema on tu šta puno ponuditi”, kaže Pecnik.

Na pitanje što je zaključio o Škori nakon sudjelovanja na izborima za gradonačelnika Osijeka, Pecnik kaže da se niti ne sjeća što je Škoro nudio u svojoj kandidaturi.

“Ne mogu se sjetiti što je on to ponudio. Iza svakoga kandidata uvijek imate neke repove, nšto dobro, loše… Kod Škore se ne mogu sjetiti što je on to ponudio”, kaže Pecnik.

Na pitanje je li točno da je jedan dio birača spreman povjerovati da je on ispred HDZ-a, Pecnik kaže da jeste.

“Jedan dio birača smatra da je predsjednica izdala HDZ, da ih je razočarala. A Škoro pjeva domoljubne pjesmice, ali očigledno predstavalja volju dijela biračkog tijela, ali tu nema ničega. Do jačanja ovlasti neće doći, trebaš djelovati u okviru onoga što imaš. To jedino radi Zoran Milanović i jedino se on ponaša kao političar. Netko će proći u drugi krug, da li Kolinda ili Milanović. Ne samo što želim, nego i objektivno mislim da Kolinda Grabar Kitarović neće dobiti na izborima“, kaže Pecnik.

Na pitanje može li bivši premijer i kandidat za predsjednika prešutjeti tko mu je bio poslodavac između te dvije funkcije, Pecnik kaže da za time nema potrebe.

“Mislim da bi mu bilo pametnije da taj teret sa sebe što prije zbaci. Ne krije da je dobro živio od svog rada, ali ne može ići u utrku za predsjednika ako nije transparentan. Mislim da će on to brzo razotkriti, bespotreban mu je taj teret. Predsjednik treba zastupati određen sustav, imati jasne odnose i stavove prema susjedima, zastupati državu prerma Europi, on je garant državne stabilnosti, i jedino Milanovića vidim na toj ulozi”, rekao je Pecnik.