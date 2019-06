Kolinda Grabar-Kitarović moguća je predsjednica Europske komisije?

Autor: Dnevno

Europksa pučka stranka (EPP) traži kandidata za predsjednika Europske komisije. Trenutno, pučani pokušavaju pronaći potporu za svojeg Manfreda Webera, međutim, na summitu u Bruxellesu prošlog tjedna nije dobio potrebnu potporu za izbor jer su francuski predsjednik Emanuel Macron i drugi lideri EU bili protiv njega. Postoje velike šanse da neće dobiti potporu ni ove nedjelje kada će europski lideri pokušati dogovoriti tko će biti predjsednik EK. S obzirom na to, potreban je plan B, piše Politico.

Dio tog plana B, mogao bi biti Andrej Plenković, ali i Kolinda Grabar- Kitarović. Politico donosi listu devet mogućih kandidata i za svakog donosi njegove prednosti i mane. Pogledajte što kažu o Plenkoviću i Grabar-Kitarović.

Ono što bi Andreju Plenkoviću moglo pomoći jest činjenica da je bivši diplomat i europarlamentarac koji je umjeren član HDZ-a. Navode i da je bio jedna od ključnih figura koja je pomogla Hrvatskoj na njenom putu prema članstvu u EU. Političke elite vide ga kao miljenika Europske pučke stranke i vrlo je blizak moćnom, glavnom tajniku Europske komisije Martinu Selmayra-u. Koliko je na glasu u EPP vidi se i u činjenici da je jedini predizborni skup izvan Njemačke, održala upravo u Zagrebu.

Kao nedostatke ističu činjenicu da je službeno izjavio kako nije zainteresiran za tu poziciju. Otegotna okolnost je i to što Hrvatska nije dio Eurozone niti Schengenske zone jer bi to moglo odvući komisiju duboko u Balkanske politike. Osim toga, Angela Merkel poslala je poruku protiv nacionalizma na skupu u Zagrebu na kojem je istovremeno svirala nacionalistička pjesma bez da joj je to uopće dano na znanje.

S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović mogla bi imati dobre šanse jer je predsjednica Hrvatske i prva žena izabrana na tu poziciju. Odabir nje, za predsjednicu EU komisije udovoljio bi zahtjevu za većom raspodjelom vršnih pozicija ženama, ali i većeg balansa u raspodjeli tih pozicija prema državama izvan zapadne europe. Osim toga, bila je ministrica vanjskih poslova te pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju.

Što se tiče nedostataka, pripisuje joj se isto što i Plenkoviću, ali odmaže joj i činjenica da je popularna među tvrđom desnicom što bi škodilo šansama za formaciju proširenije koalicije u EU parlamentu.

Jeli to razlog zbog kojeg još uvijek nije objavila kandidaturu treba tek vidjeti. Međutim, sudeći po današnjim izjavama Andreja Plenkovića koji je samouvjereno potvrdio da će Kolinda Grabar Kitarović biti njihova kandidatkinja, scenarij u kojem KGK postaje predsjednica EU komisije, čini se manje vjerojatan.

Potencijalne opcije su također: Michel Barnier (pregovarač Europske unije za pitanje Brexita), Alexander Stubb (potpredsjednik Europske investicijske banke), Kristalina Georgijeva (direktorica Svjetske banke), Christine Lagarde (upraviteljica Međunarodnog monetarnog fonda), Leo Varadkar (premijer Irske), Peter Altmaier (njemački ministar gospodarstva) i Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća).