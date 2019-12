Kolinda Grabar Kitarović ili tragedija jedne kampanje

Autor: Igor Peternel

Kampanja aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović zanimljiva je koliko i tragična. Potrebno ju je analizirati jer riječ je o aktualnoj predsjednici, predstavnici najjače hrvatske stranke, stranke na vlasti, ali i o osobi čiji rejting još jamči izbornu relevantnost. Spadam u promatrače koji su od samih početaka izražavali skepsu treba li uopće Kolinda premijeru Plenkoviću u svom drugom mandatu.

Naglašavao sam i prije pojave Miroslava Škore da bi predsjednica u drugom i posljednjem mandatu bila potpuno izvan kontrole HDZ-a, a pogotovo premijera s kojim je tijekom mandata imala dosta nesuglasica, pa i otvorenih sukoba. Treba se sjetiti nevjerojatno nepripremljenog posjeta Aleksandra Vučića i otvorene Vladine opstrukcije tog posjeta, pogotovo tadašnje ministrice vanjskih poslova. Bilo je i drugih sukoba koji su kulminirali otvorenom medijskom svađom između Ureda predsjednice i Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora. Sve se nekako utišalo discipliniranjem predsjednice iznuđenim odlaskom savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića i još nekolicine dotadašnjih suradnika.

Iz gafa u gaf

Naglašavao sam tada da bi u drugom mandatu Kolinda sasvim sigurno bila opuštenija u kritici Vlade s obzirom na to da joj stranka i njezina podrška više ne bi trebale. U takvim bi okolnostima Zoran Milanović Andreju Plenkoviću puno bolje odgovarao. Zoran bi svojim kritikama, stvaranjem incidenata i navlačenjem vode na SDP-ov mlin mobilizirao birače desnog centra prema Andreju Plenkoviću, koji bi tada u očima svojih potencijalnih birača izgledao mnogo manje lijevo nego što to objektivno jest. Nadalje, premijer Plenković nije imao nikakvu obavezu snažno se prikloniti kandidaturi aktualne predsjednice, čak mjesecima prije negoli je tu kandidaturu i sama objavila, s obzirom na to da je bez problema mogao reći: “Ona je Karamarkov kadar, ovo je novi HDZ i ništa me ne obvezuje na automatsku podršku. Smatram, uostalom, da kao velika stranka imamo i boljih kandidata”. Nije to učinio i zato je sada u velikim problemima. Kampanja traje i ne ide za njih dobro. Puno je razloga za to, a osnovni su nedostatak rezultata, sadržaja, jasnih ideoloških opredjeljenja, katastrofalna retorika, razjedinjenost u stranci i nervoza. Na početku smo slušali o demografiji kao ključnom interesu predsjednice, iako ni na tom području ništa konkretno nije poduzela. Ne postoji bilo kakav trag nekog zakonskog prijedloga koji na tu temu izradio tim Ureda predsjednice. Očajavala je na spoznaju o brojnim autobusima koji odlaze iz Hrvatske, ali ništa više od toga. Uza sve nabrojano, predsjednica gotovo tragikomično javno nastupa i srlja iz gafa u gaf. Nije potrebno nabrajati sve gafove, ali neki su zaista epohalni. Od prvog kvartala prve godine mandata i čokoladica, preko Vučićeva posjeta i ograde Bijele kuće u nikada objašnjenom posjetu do Bandićeva rođendana te svakodnevnih koncerata s razdraganim narodom. Cijeli njezin mandat jedan je veliki skandal. Kako stilski, tako i sadržajno.

Uzmimo samo štićenu kolonu koja u tri dana dva puta sudjeluje u prometnoj nesreći i pritom ne stane. I sve to u kampanji. Da je moja čistačica Nada šef te kampanje, znala bi da autobus stranačkih aktivista pod pratnjom policije sam po sebi ne izaziva simpatije kod birača, nego upravo suprotno. Nakon prve nezgode, mogli su za savjet upitati gradonačelnika s kojim je predsjednica u sjajnim odnosima i donosi mu rođendansku tortu. Njemu se ne bi dogodilo da autobus ode nakon prometne nesreće. Siguran sam da bi Bandić, populist starog kova, autobus zaustavio i iz toga napravio medijsku predstavu te još izvukao PR korist. Međutim, predsjednica u svom timu nema ljudi vičnih medijskom PR-u, a sama nije dorasla ovakvoj kampanji i izazovima koji se u njoj pojavljuju.

Skup kao teleprodaja

Predsjednica tako neki dan javno kaže kako Josipović nije ništa radio i da su morali pobrisati prašinu sa stolova kad su došli. Time pokazuje da je zaboravila najveću istinu zbog koje je dobila prošle izbore, a to je da je Josipović puno i previše radio. Osnovni motiv njezina tadašnjeg izbora na dužnost predsjednice bio je da prekine taj, za hrvatske interese maligni rad. Kamo sreće da je Kolinda Grabar-Kitarović radila barem upola toliko koliko Josipović, ali za pravu i ispravnu državnu i nacionalnu stvar!

Kulminacija tog kampanjskog užasa na red dolazi u nedjelju, kada predsjednica, obraćajući se stranačkom skupu, ničim izazvana, umjesto o ozbiljnoj politici, priča o svom Jakovu, djeci, Lukici Modriću te zabavljajući razdraganu stranačku raju, pretvara skup u teleprodaju pa Hrvatima obećava basnoslovne zarade od 8000 eura ako joj daju glas. Kao gledatelj tog performansa očekivao sam još samo da nam obeća i set noževa ako glasamo kako treba. Mnogi nisu primijetili da je 8000 eura koje je predsjednica navodno “dogovorila s nekim državama” ponudila samo Hrvatima. Ostaje pitanje mogu li i nehrvati, a državljani RH, također računati na tu mogućnost dodatne zarade. Sutradan su stvar pokušavali objasniti i djelatnici Ureda predsjednice, kao i Andrej osobno, međutim, uzalud jer, nažalost, slika s tog partijskog skupa zaista je govorila puno više od riječi. Tužno!

Pomoć za predsjednicu

Sada je jasno da je Andrej Plenković pogriješio. Kola idu nizbrdo, trendovi su jasni, sam se vezao uz sudbinu kandidatkinje koja trenutno nije u stanju ozbiljno konkurirati i objektivno predstavlja ogroman teret za stranku. Svi skupa ovise o pukoj sreći i mogu se moliti Bogu da prevagu ne donesu glasovi iz BiH. U tom slučaju, na parlamentarnim izborima neće imati ni teoretske šanse. Ono što dalje čudi jest to što Andrej Plenković u medijsku vatru obrane neobranjivog ili barem onoga što sto se još da obraniti ne kreće s barem donekle popularnim kadrovima, nego taj zadatak povjerava u javnosti do irelevantnosti nepopularnim suradnicima poput Jandrokovića i Bačića.

Tužno je sve to pratiti. Tužno je bilo koga gledati kako pati. Stranka bi predsjednici trebala pomoći. Ona treba pomoć, a ne treba javne ovacije stranačke svjetine koja joj se istovremeno i ruga. Predsjednicu trenutno treba zaštititi od sebe same! Ako ne zbog nje, onda barem zbog države koju (još) predstavlja!