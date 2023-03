‘KOLIKO ZNAM IZ FILMOVA, TO JE NEKO UPOZORENJE!’ Nemir se uvukao među stanare Dubrave, opisuju neobične stvari: ‘Noć je, ništa ne vidiš’

Autor: Dnevno.hr

Nakon eksplozije do koje je došlo prošle noći u zagrebačkom naselju Dubrava, policija je obavila očevid.

Zaključili su kako je došlo do oštećenja pročelja kuće i dva parkirana automobila, najvjerojatnije uslijed djelovanja eksplozivne naprave. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

RTL javlja da je bomba bačena u dvorište obitelji Tendi.





‘Kada je to grunulo, prva pomisao je bila potres’

“Auto je bio tu ispred mene, on je stradao. Noć je, ništa ne vidiš, policija je rasvijetlila, stavila te kružiće”, kaže Radivoj Tenodi, vlasnik kuće.

On je umirovljenik koji je 30 godina radio u Čistoći, a u kući stanuje sa suprugom, sinom, snahom i unukom.

“Uznemirena sam jako. Kada je to grunulo, prva pomisao je bila potres. Onda čekam da se počne tresti, međutim ništa i shvatim da je to bila eksplozija”, kaže Biserka Agić, vlasnica kuće.

‘Pretpostavljam da je promašena adresa’

Osim toga, kažu da su u ulici ranije imali neobičnu situaciju.

“Tu susjedu je netko stavio na ogradu svinjsku glavu, koliko znam iz filmova, to je neko upozorenje. Je li to to – ne bih dušu griješio”, kaže Radivoj Tenodi, vlasnik kuće. Obitelji Tenodi tvrdi da nisu ni s kim u sukobu.

“Pretpostavljam da je promašena adresa, tko je bacio, zašto je bacio, da li se netko rješavao eksplozivnog sredstva, ali onda bi valjda bacio na livadu… Ništa ne znam”. govori Radivoj Tenodi.