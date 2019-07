KOLIKO KOŠTA DRŽAVNI APARAT? Pročitajte radikalno rješenje ekonomista dr. Grubišića

Ekonomist Andrej Grubišić za N1 je govorio o vladinim mjerama poreznog rasterećenja i o mjerama koje bi poboljšale stanje u hrvatskom gospodarstvu. Protivi se stvaranju privilegiranih, “strateških” sektora, zalaže se za smanjenje državne uprave, a kaže da je sklon i radikalnom povećanju plaća u zdravstvu.

“Problematično što se ovdje biraju sektori, odnosno pobjednici”, rekao je Grubišić.

“Nije uloga države birati sektore koje ona smatra propulzivnima, podilaziti pritiscima i izlaziti im u susret. Vi primjerice imate svoj biznis, izdate fakturu i na neto iznos dodate 25 posto PDV-a, a netko drugi 13 posto. Svi poslodavci bi trebali u svim sektorima imati jednake uvjete poslovanja. Ovo je vrlo diskriminatorno”.

To je samo nastavak loše prakse, čiji su drugi primjer subvencije, dodaje.

“U Hrvatskoj je tu dominantna poljoprivreda i bila je brodogradnja. Ne zazivam da se oporezuje više, nego da se sve oporezuje manje.

Država treba smanjiti iracionalnu državnu potrošnju. Hrvatska troši oko 170 milijardi kuna na državni aparat i javnu upravu. To je oko 45 posto BDP-a. Između 350.000 i 400.000 je broj javnih službenika, a iz Hrvatske se iselilo 250.000 ljudi koji su mahom otišli iz privatnog sektora. Bazen iz kojeg možete uzeti nove radnike je nestao, a one koje treba nahraniti, odnosno državni radnici, i dalje su tu”, kaže Grubišić.

“Državna potrošnja raste. Ako uzmete prihode države i stavite ih uz BDP, to je postotak od oko 25 posto. Dakle, nema rasterećenja. Ovo je eklatantan primjer kršenja slobodnog tržišta. Njegova je prva premisa da nas država treba sve tretirati jednako. Pošto nećemo svi imati jednake sposobnosti, taj se problem ide rješavati redistribucijom. Posljedice toga su demotivacija sposobnijih, koji mogu povući sve”, kazao je Grubišić.

“Nisu u bogatim zemljama svi ljudi poduzetnici. Djelatnici žive bolje radeći za privatne poslodavce. Ekonomija je bolja pa vi uživate benefite boljeg životnog standarda. Populizam zamagljuje oči ljudima na kratki rok, i svaka državna intervencija najčešće ima za posljedicu da se jasno vidi skupina koja od toga ima interes. Pitajte bilo kog poduzetnika za njegov interes u ovom rasterećenju”, rekao je Grubišić.

Na pitanje treba li država intervenirati u turizam, rekao je kako to jeste potrebno.

“U turizam treba intervenirati poreznim rasterećenjem i aktivnom sudskom zaštitom za sve sudionike. To se sada radi u turizmu, ali treba i drugdje. Svatko tko radi u turizmu, ako mu ide dobro treba snositi benefite, ako mu ne ide, posljedice svoje odluke. Netko drugi bi također bio zadovoljniji da na fakturu mora staviti manji PDV”, kazao je Grubišić.

Kada su u pitanju porezne mjere za mlade, Grubišić kaže da smatra kako nisu diskriminatorne, no da će porez koji ne plate oni morati platiti netko drugi.

“Taj porez će morati platiti netko drugi, jer državnu potrošnju netko mora nahraniti. Bilo bi najmudrije reducirati stopu poreza na dohodak. Ako se to desi, poslodavac može više platiti radnika. Trebamo birati radnike prema njihovim kvalitetama, ne prema dobi. To neće donijeti ničemu sem usložnjavanju poreznog sustava. Populistički zvuči super, ali to nije pravo rješenje. Rješenje bi bilo niska stopa poreza na dohodak i ista stopa poreza na dobit. Trebalo bi i pustiti ljudima da sami odlučuju gdje će plaćati zdravstveno osiguranje, te gdje će dio svoje bruto plaće izdvajati za svoju mirovinu”, rekao je Grubišić.