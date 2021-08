‘KOLIKA MU*A IMATE?’ JE LI OVO NAJVEĆI APSURD DOMOVINSKOG POKRETA? Škoro dobio novu podršku, a nevjerojatno je tko se smiješi s naslovne strane!

Autor: Dnevno.hr

Drama oko stanja u Domovinskom pokretu ne jenjava, članovi se svrstavaju u jedan od tabora, ovisno podržavaju li bivšeg čelnika Miroslava Škoru ili ekipu koja je preuzela vođenje stranke.

Javnost je prvo šokirala iznenadna ostavka Škore na sve funkcije u stranci, koju su neki uspoređivali s činom bivšeg premijera Ive Sanadera, a zatim je uslijedila prava drama.

Nakon što su se svi civilizirano pozdravili, krenuli su nenadani istupi Škorine sestre Vesne Vučemilović koja je tražila hitno sazivanje Predsjedništva te da, političke kulture radi, i tajnik Mario Radić podnese ostavku.

I od te pahuljice krenulo je nešto što bi se moglo nazvati pravom lavinom međusobnim optužbi. Škoro je rekao da je podnio kaznene prijave protiv više dužnosnika stranke, Domovinski pokret je s druge strane tvrdio da su tražili da bivši predsjednik i njegova bliska suradnica poslovanje stranke dovedu u legalne okvire te da prijavljeni dužnosnici nisu raspolagali financijskim sredstvima stranke, već da je to činio Miroslav Škoro.

Na to Škoro objavljuje dokaze da su ipak imali uvid u račun Domovinskog pokreta, a objavio je i potvrdu s imenima korisnika debitne kartice Domovinskog pokreta. Onda su u javnost izašli CD-i, prodaja vina, a čitavu priču već postaje teško i mučno pratiti.

Član DP-a: Da li je vridilo? Zato što svoje volim!

U četvrtak je Škori podršku pružio Ivan Matić, predsjednik ogranka Domovinskog pokreta općine Gradina i jedan od rijetkih koji je pored Vesne Vučemilović javno stao u obranu bivšeg predsjednika stranke.

“Danas ste pokrenuli stegovni postupak nad Miroslavom Škorom, zašto? Ja kao predsjednik ogranka općine Gradina koji smo postigli najbolje rezultate na lokalnim izborima u RH za našu stranku, a siguran sam da i ostali predsjednici ogranaka u RH nisu zadovoljni sa pristupom prema našim organizacijama u svezi svega što se događa u DP-u, u posljednje vrijeme. Mislim da se mi itekako moramo pitati što mislimo, a ne da se ovako preko medija komunicira s nama. Da li je vama jasno da su temeljne organizacije te koje su za vas odradile posao i dali vam podršku da ste sada tu gdje jeste ? Sama riječ temeljna organizacija vam govori da smo mi temelji naše stranke s našim članovima i simpatizerima, a od našeg rada ste dobili legitimitet da ste tu gdje jeste i zastupate naša mišljenja za koje očito ne marite ? Mislim da se stvari mogu vratiti na pravi put samo na jedan način, a to je; U što kraćem roku sazovite sastanak svih predsjednika temeljnih organizacija, (nađite veliko i prostrano mjesto jer nas ima), neka podpredsjednik ili VD predsjednik u ovom slučaju izađe pred nas i objasni o čemu se radi ???? Morate saslušati i nas, jer bez nas i našeg članstva ste samo imena i prezimena na dokumentima DP-a. Ako to ne napravite, zapamtite da ćete ostati sami sa sobom i svojom strankom ali nikako i našom ? Budite pametni, malo ste se više zaigrali sa našim sudbinama i to bi vas mogli koštati opstanka stranke. Jedino, ako je vaš cilj da to tako i bude, onda se ispričavam na ovom komentaru i sretan vam put. Ajmo da vidimo kolika mu*a imate ? Postavljam pitanje, da li je vridilo ???? Zato što svoje volim”, piše Matić.









Škoro: Naučio sam razliku između prijatelja i neprijatelja

Zašto je pokrenut stegovni postupak pita se i sam Miroslav Škoro s kojim smo jučer kratko telefonski razgovarali.

“To morate pitati njih. Sve što su objavili da sam radio, ja sam pokazao da je laž”, rekao nam je Škoro koji se opetovano pita gdje su objašnjenja iz trenutnog vrha stranke.

“Naučio sam razliku između prijatelja i neprijatelja. Mislim da bi sada bilo dosta cipelarenja”, rekao nam je. Poslali smo upit stranci zašto je konkretno pokrenut stegovni postupak protiv Škore, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

No, trenutno najveći apsurd u cijeloj priči oko Domovinskog pokreta više nije ni svrstavanje u tabore, tko je za Škoru, a tko protiv njega, čak ni javno blaćenje dojučerašnjih kolega, vina, CD-i, bliske suradnice i stranačke financije, već sama činjenica da se stranka i dalje identificira s osobom koje se javno odriče.









Kako to? Naime, kada posjetite internetsku stranicu Domovinskog pokreta, prvo što vidite je veliki portret Miroslava Škore, koji je u samom početku stranku čak i vezao svojim imenom. A mnogi će reći i oblikovao vlastitim identitetom.

Ispod slike Škore nalazi se njegov citat u kojem se na samom početku pita ‘treba li ovoj našoj napaćenoj, osiromašenoj, prevarenoj, osramoćenoj i razapetoj domovini još jedna politička stranka’.

“Razmislio sam o svemu i evo nas danas ovdje. Mogu samo reći da nam ne trebaju dodatne podjele, svađe i razdori”, neke su od njegovih riječi koje iz današnje perspektive zaista djeluju pomalo tragikomično.

Škoro je također još uvijek naveden i kao predsjednik stranke, iako je na nedavno sazvanom predsjedništvu prihvaćena njegova ostavka. S obzirom na da su unutarstranački izbori predviđeni za rujan, za pretpostaviti je da je još uvijek aktualni vizualni identitet stranke, koji ne odgovara stvarnom stanju, samo privremeno rješenje dok se ne izabere novo vodstvo.

No, svejedno, i dalje je u najmanju ruku nesretno i nespretno što je prva stvar koju vam poručuje Domovinski pokret – veliki, nasmiješeni Škoro!