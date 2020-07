Kolika bi trebala biti plaća hrvatske kućanice: ‘Da mi naplate seks, zarađivala bih 1.500 eura mjesečno!’

Autor: Daniel Radman

Koliko bi iznosila mjesečna plaća kućanice kada bi žene koje ostaju doma uz svoju obitelj bile plaćene za obavljeni posao?

Ako gledamo primjer Zagreba, čak i imamo ‘u kunu’ precizan odgovor: žene koje imaju status majke odgojiteljice, a po definiciji su u ulozi domaćice, prema računici Grada zaslužuju 65 posto prosječnog mjesečnog dohotka.

Kad bi to prebacili na državnu razinu, a ne samo grad Zagreb, hrvatska bi domaćica zaradila 4.325 kuna mjesečno. No, razlika između ove naknade i ekonomske vrijednosti poslova drastično se razlikuju. Uostalom, ‘posao’ domaćice nije vezan samo uz skrb za djecu koji je na primjeru ‘majke odgojiteljice’ jedini kriterij.

Tu veliku razliku potvrdilo je i ozbiljno istraživanje koje je proveo “UN Women”, tijelo za promicanje ravnopravnosti spolova Ujedinjenih naroda. Prezentirani su rezultati za Srbiju, gdje se pokazalo da bi žene za ‘nevidljive poslove’ trebale zaraditi 546 eura mjesečno.

S obzirom da je prosječna plaća u Hrvatskoj znatno veća nego u susjednoj nam zemlji, plaća hrvatske domaćice iznosila bi oko 950 eura ili 7.238 kuna gledajući prema zadnje objavljenim statističkim podacima za obje zemlje. Toliko bi, naime, dobile novca kad bi se kućanskim poslovima prirododala ekonomska vrijednost.

Već kad smo status kućanice usporedili s onim zagrebačke majke odgojiteljice, za prvu sugovornicu uzeli smo 39-godišnju Zagrepčanku Miju koja je zadnje tri godine na ‘gradskoj plaći’. Kad smo je upoznali s iznosom koji u teoriji zaradi, bila je malo iznenađena.

“Pa, čini se da je to dobra plaća. Mislim da bi svi potpisali, ali opet, neki put je i to malo s obzirom što sve žene moraju obaviti“, smatra.

No, odmah mi kaže da je s naknadom Grada zadovoljna.

“Znaš kaj, zadovoljna sam. Radila sam prije nego što sam dobila status i dobivala manje neg’ dobivam sad. A radila sam i petke i svetke, doma bi bila dva dana u mjesečno, tako da je ovo skroz O.K.”, veli.

Ipak, na tren se zaustavi pa doda: “Neki put, kad mi je dosta svega, rekla sam ‘više ne mogu, bolje bi bilo da idem raditi’ .

“U biti, problem je s plaćama u Hrvatskoj općenito. Neki poslovi su premalo plaćeni. Čovjek radi strašno puno, a ne dobije niš’, netko opet ima visoku plaću a ne makne s malim prstom.”

Druga je stvar koliko se cijeni posao koji rade kućanice. Prije svega u kući, a potom i u društvu općenito.

“Znam puno slučajeva da muškarac misli da sav posao doma treba obavljati žena i to je to. Sve zavisi, netko to cijeni, nekom se podrazumjeva.”

Naša druga sugovornica, 31-godišnja Slavonka Veronika, prizna da je to dobra plaća s obzirom na situaciju u njezinom kraju. No, opet, kad zbroji što sve ima za obaviti, misli da je to pošten iznos.

“Iskreno, za Slavoniju bi to bila ogromna plaća. Al’ ako uzmeš u obzir da imam klizno radno vrijeme koje se može protegnuti od ‘0 do 24′, osobito ako ti dijete ima temperaturu, da nemam blagdana il’ vikenda, da mi ništa ne predstavlja je li utorak, petak ili nedjelja, onda je to realan iznos. ‘Ajd, barem imam pravo na bolovanje kad mi je muž doma”, kaže onako uz dašak optimizma.

“Zato mislim da je plaća realna”.

A onda se još i našalila.

“Ako kažeš da je UN taj koji je izračunao kolika bi trebala plaća, onda sumnjam da su jednu stvar uračunali. Da, brigu za djecu, kuhanje, pranje veša i peglanje sigurno jesu, al’ sam sto posto sigurna da nisu seks. Svi drugi poslovi su nisko plaćeni, za razliku od seksa. Ako to pridodaš po realnim tarifama, onda sigurno zaradimo 1.500 eura mjesečno.“

No, vratili smo se ipak na ovaj projicirani iznos. Smatra li stoga da ona pridonosi kućanstvu više ako joj muž na kraju mjeseca dođe s plaćom manjom od tih 7.238 kuna, pitam je. No, neće ona protiv svog izabranika.

“Pa, i njegov je rad potplaćen, ako ćemo iskreno. Ne želim potcjenjivati njegov rad, ali to ne znači da potcjenjujem svoj. Ne kaže se uzalud da žena nosi tri stupa kuće. I nije to samo fizički posao, žena je ujedno i ‘mikromenadžer’ – vodi organizaciju kuće, brine o nabavci, kad djeca idu kod zubara, doktora, kad muž ima poslovni sastanak…”

A tu je i skrb za starije što u Hrvatskoj, za razliku od zapada Europe, također pada na pleća kućanica. I Veronika je skrbila za svog teško bolesnog bolesnog oca. Zato je i ostala domaćica. Nakon završenog fakulteta bila je na porodiljnom, potom se skrbila za njega pa je karijeru – barem za sada – ostavila po strani.

“Oni veseli umirovljenici s Floride za prosječnog su Hrvata nedosanjani san. Što zbog cijene domova, što zbog njihove popunjenosti, kod nas briga za starije pada većinom na obitelj. Ako se živi u višegeneracijskom kućanstvu, zna se da je to ženska briga, bilo da je to snaha ili kćer. No, osobno, ne žalim. Bila sam uz pokojnog oca kad mu je bilo najteže, bila sam s djetetom kad sam mu bila najpotrebnija, a to su neprocjenjive stvari”, zaključuje.