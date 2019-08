Kolateralna žrtva u davno osmišljenom ratu: Tko je i zašto ‘smjestio’ Elizabeti Mađarević?

Autor: Snježana Vučković

Sada već bivša prva tajnica Hrvatskog veleposlanstva u Berlinu, Elizabeta Mađarević, ekspresno je suspendirana i povučena sa svog radnog mjesta, i to zbog zbog njezine objave na Facebooku koju su, najprije mediji, a onda i sam državni vrh – ocijenili kao rasističku, ksenofobnu i u potpunosti – neprihvatljivu.

“Čista i autentična Europa. Samo bijeli Europljani kako je bilo samo 30 godina u cijeloj Europi. Ovo bi trebao biti dobar oglas za ljetovanja. Čovjek bi pomislio da to više nije moguće, ali na svu sreću je”, napisala je Mađarević uz objavljenu fotografiju s ljetovanja…

Jedina iskrena je – Elizabeta…

Iako je riječ o privatnom Facebook profilu na kojem je uobičajeno pa, zapravo, i poželjno predstavljati se u pravom svjetlu, te izražavati ono što uistinu i mislimo, zaključeno je da Mađarević, obzirom na dužnost koju obavlja, nije smjela odvojiti intimno od poslovnog, te se, iznoseći svoj stav – ogriješila o zakone i Etički kodeks koji obvezuje diplomate da štite ugled Hrvatske u inozemstvu.

Ipak, brisanje Facebook profila i trenutačno udaljavanje tajnice veleposlanstva u Berlinu, ne briše jednu notornu činjenicu – a to je da je Elizabeta Mađarević tako oduvijek razmišljala, da misli sada i da će, vjerojatno, misliti – zauvijek. Prema tome, pitanje koje sada svi postavljaju – „kako je moguće da osoba koja obavlja tako značajnu dužnost ima tako ksenofoban stav?“ – u potpunosti je pogrešno.

Pravo je pitanje „kako je moguće da je Elizabeta Mađarević uopće dobila ovaj posao, obzirom da svoje stavove nije nikada skrivala…? Konkretnije, je li moguće da se hrvatski diplomati šalju po svijetu bez ikakve kontrole i uvida u njihov dotadašnji rad…?

Otpuštena tajnica je, naime, još prije nekoliko godina u vrlo opsežnoj kolumni na portalu Politika plus, ništa ne skrivajući, iznijela svoje stajalište o imigracijskoj krizi, homoseksualnosti, pravu na pobačaj i sličnom. Mađarević je ondje, – to je pouzdano – izgovorila sve ono za što bi ju danas inkriminirali, progonili i kažnjavali:

Zašto je tek sada zasmetala?

„Prvi imigranti svoj su život proživjeli u neljudskim uvjetima, ali su svojim ‘zemljama-maćehama’ bili izvrsni izvor jeftine radne snage. Vrlo ćemo lako iz ovoga povući paralelu s današnjim pozivanjem poslovnih krugova, da se imigrante s veseljem prihvati što prije! Međutim, Europa sve do sada plaća danak ovakve neodgovorne i prilično nemoralne politike. Multikulturalna Europa, zapravo, je tlapnja koja je morala biti izmišljena kako bi se opravdalo integriranje ljudi iz kolonija, jer su napokon i oni počeli tražiti ista prava kao i sami Europljani“, naglašavala je Elizabeta Mađarević još 2015. godine, stav nad kojim se danas zgražava veliki dio „liberalne Hrvatske, uključujući premijera i predsjednicu. Još tada se oštro osvrnula i na Angelu Merkel, a što joj se tek sad spočitava:

„Brojna izvješća pokazuju kako se muslimani žene s više žena koje onda koriste njemačku socijalnu pomoć kao samohrane majke. Izjava Angele Merkel da je islam sastavni dio njemačke kulture upućuje, ipak, na nešto drugo. A to je nedostatak vlastite kulture koja je, htjeli mi to ili ne, vezana uz kršćanstvo. Merkel, kao i većina političkih lidera EU-a, svoje ideje ne veže uz kršćanstvo, već uz ideologiju univerzalnih i individualističkih ljudskih prava. Ono što je Wallerstein zamijetio, je to da europski univerzalizam, postaje novi krhki temelj europske kulture i upravo takvu supstitucijsku kulturu promoviraju elita i europski birokrati iz Europske komisije i većina zastupnika Europskog parlamenta.“

Sasvim je, dakle, nemoguće da za stavove naše bivše veleposlaničke dužnosnice, oni koji se je danas odriču i ograđuju od nje – nisu prije znali… No, ostaje nejasno, zašto im je objava degradirane tajnice zasmetala upravo u ovom trenutku, te je li slučajno da se ova afera nehotično poklopila sa sudskom presudom o pozdravu „Za dom spremni“ i iznenadnom hajkom na zastavu s prvim bijelim poljem, izloženoj u Splitu?

‘Žrtva konjušara koji od toga žive…’

Svoje mišljenje o cijelom slučaju Elizabete Mađarević ima i odvjetnik, Davorin Karačić.

„Sve je to orkestrirano i ništa u ovoj priči ne bih nazvao slučajnim. Elizabeta Mađarević je sasvim slučajna, kolateralna žrtva sloja ljudi kojih se ne možemo riješiti od raspada Jugoslavije, a koji nakon osamostaljenja Hrvatske, koju nikada nisu prihvatili, svoj egzistencijalni problem riješavaju unošenjem nemira na ovakav način“, rekao nam je poznati zagrebački odvjetnik koji, između ostalih, brani i Marka Perkovića – Thompsona.

Tko su ljudi kojima je Hrvatska kamen spoticanja, a koje navodi kao krivce za linč na Elizabetu Mađarević, Karačić nam je objasnio u nastavku:

„Riječ je o ‘ostavštini’ koju vučemo još iz bivše države, a to su ljudi koji niti u ono vrijeme nisu bili istinski komunisti. Izraz ‘konjušari’, možda, nije najljepši, no najbolje ih opisuje. Nakon raspada Jugoslavije, ovaj krug ljudi bio je prisiljen potražiti novog ‘gospodara’ čije želje ispunjavaju širenjem laži i iskrivljavanjem činjenica, poput ove o suspendiranoj tajnici veleposlanstva u Berlinu.

Ponavljam, ništa nije slučajnost, pa niti to da se sada poteže pitanje zastave s prvim bijelim poljem, za koju svi znamo (barem bi trebali) da je to prva službena zastava Republike Hrvatske koju je podigao dr. Franjo Tuđman 1990. godine, a koja je ujedno i službena zastava hrvatske dijaspore. Novinari koji su je medijski proglasili ‘ustaškom’ znajući da je u pitanju lažna informacija, spadaju isto u red ‘konjušara’ koje sam naveo, a koji su Elizabetu Mađarević – ‘koštali glave’“, zaključio je Karačić.

‘Žena je – i to joj je također krimen…’

Da je Elizabeti Mađarević, bio namijenjen „odstrijel“, ne samo zbog njezinih stavova, nego i zbog seksističkog stajališta, smatra znanstvenica i povjesničarka, Blanka Matković, koja ju je bezrezervno podržala:

„U Betine osobne stavove ne ulazim, jer smatram da svi imamo pravo misliti što želimo i ni jedan zakon nikada to neće moći zabraniti. S njom se može netko slagati ili ne slagati, ali pokrenuti medijski linč sa ciljem da se jedna osoba, bilo koja osoba, doslovno liši svega što je osobom čini – neprihvatljivo je u demokratskom društvu. Čini se da je ‘neprilagođenost’, u stvari bila spoznaja nadležnih da Beta nije glupa lutka za kuhanje kave i klimanje glavom. Uostalom, jesu li neprilagođeni diplomati oni koji kradu Hrvatsku umjesto da ju dostojanstveno predstavljaju? Čini se da oni bivaju nagrađeni, no uostalom, oni su – alfe u muškom svijetu. Beta nije i to je njezin najveći krimen“, smatra Blanka Matković. Ona se dotakla i neosporne činjenice – da su mnogi veleposlanici koji su se puno jače ogriješili o Etički kodeks – bili pošteđeni osude, a neki čak i nagrađivani…

Slučaj Joška Pare samo je jedan u nizu, no svakako je važno podsjetiti na nevjerojatne činjenice vezane uz tog bivšeg veleposlanika u Washingtonu, koji je hrvatski državni proračun oštetio za 1,900.000 kuna. Iako je javnost očekivala sankcioniranje i tražila odgovornost za taj nemoralan čin, Paru je predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović nagradila vjerodajnicama i premjestila na isto radno mjesto u Bruxelles.

S druge, pak, strane, objavu Elizabete Mađarević, predsjednica je ocijenila – „nesnošljivom, rasističkom i neprihvatljivom“. Puno neprihvatljivijom od oštećenja države za gotovo dva milijuna kuna…