KOLAPS AUTOBUSNOG PRIJEVOZA! Prometuje mali postotak autobusa, broj putnika pao na 5 posto: ‘Čekamo tko će prvi bankrotirati!’

Autor: D.Kt.

Autobusni linijski prijevoznici unatoč ponovnom uvođenju međugradskih putovanja od jutros rade tek s 10 posto kapaciteta, odnosno autobusa, i sa svega pet posto putnika što nije dovoljno ni za pokrivanje troškova goriva. Situacija je neodrživa i ako ovako nastavimo poslovati mi ćemo propasti, rekao je u izjavi za Dnevno Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika dodavši da je situacija toliko loša da prijevoznici čekaju tko će prvi bankrotirati!

Podsjeća da su tražili pomoć od Ministarstva prometa, no u rebalansu proračuna koji je Vlada usvojila prošlog tjedna autobusni prijevoznici nisu niti spomenuti zbog čega će danas tijekom dana ili najkasnije sutra ujutro otvorenim pismom zatražiti pomoć izravno od premijera Andreja Plenkovića.

“Jutros su s nama na sastanku bili i sindikati i zaključeno je da ukoliko država ne pomogne doći će do masovnog zatvaranja tvrtki, radnici će izaći na ulice, a građani će ostati bez prijevoza što će dovesti do društvenog kolapsa jer mnogi neće moći na posao, do liječnika pa čak ni do trgovine”, napominje Meštrović. Ističe da je Vlada subvencijama pomogla HŽ-u i gradskim prijevoznicima, poput ZET-a, dok za privatne autobusne prijevoznike u rebalansu proračuna nema ni kune.

“Ključni problem u odnosu Vlade prema ovom sektoru je nejednakost i velika društvena nepravda jer između nas, ZET-a i HŽ-a nema razlike, a Vlada je očito radi”, kaže Meštrović. Autobusni prijevoznici, naime, nemaju subvenciju od države kao HŽ i ZET da im se plaća po prijeđenom kilometru, bez obzira na broj putnika, dok se privatni prijevoznici financiraju isključivo od prodanih karata za koje trenutno nema ekonomskog interesa prije svega zbog izostanka nastave u srednjim školama i na fakultetima.

Iako radnik dobije 4000 kuna državne potpore, kažu prijevoznici, autobus koji stoji parkiran poslodavca košta četiri do pet puta više, jer treba podmirivati troškove od osiguranja i amortizacije do parkinga.