KOLAKUŠIĆ KOD STANKOVIĆA JASNO O ĆIRILICI! ‘Vukovar se ne drži zakona, ćirilica tamo treba ostati dok se ne promjene propisi!

U današnjoj emisiji “Nedjeljom u 2”, voditelja i urednika Aleksandra Stankovića, gost je bio zastupnik u Europskom parlamentu te kandidat za predsjednika RH, Mislav Kolakušić.

Stanković je na početku pitao Kolakušića što misli o prosvjedima prosvjetara.

“Prosvjedi su uvijek dobrodošli. Oni podižu razinu svijesti. Mi nažalost prosvjedima nazivamo i ona istupanja kada je tamo 5, 10, 200 ljudi, dok s druge strane svjedočimo ogromnim prosvjedima u svijetu gdje maršira po dva milijuna ljudi zajedno. Nemamo svijest izraženih građana zajedno, a trebali bismo je imati. Prosvjedima trebamo postići odgovornost onih koji vode državu. Po meni, to nije nikakav štrajk, kada se sporadično štrajka”, kazao je Kolakušić.

“Tražiti veću plaću je u redu, jer većina građana misli da u državnom proračunu ima novaca za sve. To je daleko od istine. Nitko nije do sada objasnio kako se stvarno financira u Hrvatskoj. U proračunu nema niti za ove plaće, niti za mirovine, a sve se financira novim zaduživanjem zemlje”, rekao je, pa se nadovezao da je on premijer, da bi smanjio za 30 posto državnu i lokalnu samoupravu.

Na pitanje ide li u predsjedničku utrku, kazao je: “Ja sam odmah nakon EU izbora rekao da idem u utrku za predsjednika. Bilo je nužno da dobijemo jedno mjesto u europskom parlamentu. Biti tamo je jedinstvena prilika, i za pojedinca i za društvo koje predstavljamo. Sljedeći korak nakon toga su predsjednički izbori.”

Predsjednik je jedini kojem građani direktno daju mandat, rekao je.”Ključno je vidjeti čemu služi funkcija predsjednika RH. Ako tu funkciju doživljavamo kao neku hostesu, onda je apsolutno svejedno”, kazao je Kolakušić pa nadodao da u Hrvatskoj o svemu odlučuje premijer, barem sada, kada imamo parlamentarni sustav koji je do kraja prostituiziran.

Predsjednički je sustav pošteniji, jer u tom sustavu građani biraju direktno. Kolakušić smatra da bi se trebalo vratiti na predsjednički sustav, kakav je bio nekada kada je državu vodio Franjo Tuđman.

Na pitanje voditelja što će se dogoditi ako ga ne izaberu za predsjednika, kazao je: “Ako građani odluče da me ne žele za predsjednika, tada ću naredne četiri i pol godine biti najbolji europarlamentarni zastupnik”.

Smatra da Kolinda nije pravi kandidat HDZ-a, kao što ni Milanović nije pravi kandidat SDP-a. Smatra da im je u cijeloj ovoj priči važan Škoro, koji će SDP-u i HDZ-u omogućiti narednih 10, 15 godina na vlasti.

Kolakušić smatra da bi se naša vlast trebala ugledati na francusku, gdje postoji takozvana trodioba vlasti.

Ustavni sud je karcinom hrvatskog društva

“Ustavni sud je jedan od karcinoma hrvatskog društva. On je uništio naše društvo”, konstatirao je Kolakušić pa kazao kako je bilo nekoliko dobrih odluka tog suda, no više onih loših, prozvavši pritom Ustavni sud čisto političkim tijelom. Ustav treba promijeniti da bude po mjeri građana, smatra predsjednički kandidat.

Smatra da Hrvatska ima nezamislivo velike uvjete za referendum te da bi se broj potpisa trebao smanjiti na 200.000. Kolakušić bi također uveo sustav elektroničkog glasanja, za sve izbore – od izbora predsjednika, Sabora pa i Ustavnih sudaca.

Na pitanje s kim bi koalirao kada bi došao na vlast, Kolakušić je kazao kako će njegova lista i dalje biti građanska, bez koaliranja sa strankama, već isključivo s osobama. Smatra da u svakoj stranci ima dobrih ljudi, pa i u HDZ-u i u SDP-u, koje bi on pozvao na svoju listu. Lista za parlamentarne izbore, ukoliko mu građani daju povjerenje na ovim izborima, biti će lista 49 građana, konstatirao je.

Čirilica u Vukovaru nije pitanje svjetonazora

Na pitanje što s mirovinskom reformom, Kolakušić smatra da za mirovine treba imati zaposlenih, pa bi sukladno tome on dozvolio ljudima da rade do kada žele raditi. Teško je, kaže, otvoriti novih milijun radnih mjesta, kako bi se problemi u mirovinskom sustavu sanirali. Povećanje ili smanjenje poreza je manje ili više bitno, bitno je, smatra Kolakušić, kako se taj novac troši.

Stanković ga je upitao i o problemu čirilice u Vukovaru. “Ključno je da li vi imate propise kojih se pridržavamo ili ne pridržavamo”, kazao je o čirilici u Vukovaru. Smatra da se lokalna vlast u Vukovaru ne pridržava propisa te da bi čirilica trebala biti implementirana tamo dok se ne promijene propisi. Smatra da to nije stvar svjetonazora već isključivo primjena zakona.

Svoju će kampanju i ovog puta sam financirati, a iza njega će i ovog puta biti tim ljudi koji je bio i za Europarlamentarne izbore. Kolakušić je kazao kako neće imati niti jednu reklamu za izbore, već traži razumijevanje građana i prepoznavanje problema u društvu s njihove strane.