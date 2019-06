Koju tajnu o Kolindi u grob nose ZORAN MILANOVIĆ I DRAGAN LOZANČIĆ?

Autor: I. Delić

Kao da joj već ionako nije dovoljno teško zbog kandidata koji joj pušu za vratom, Vladimir Šeks ovih je dana pričajući o potpori koju će HDZ dati šefici države Kolindi Grabar-Kitarović, prvoj dami Lijepe naše dodatno zakomplicirao život. Naime, gostujući kod Mislava Bage na NovojTV, HDZ-ov doajen i desna ruka Andreja Plenkovića izjavio je kako se „motaju priče da bi se Predsjednici moglo prišiti nešto kompromitirajuće“. Što je to nešto što bi joj se moglo prišiti, tko bi to i na koji način mogao učiniti, te zašto uopće misli da bi se Predsjednici nešto moglo prišiti Šeks međutim nije otkrio, te je samim time otvorio prostor za (ne)brojene spekulacije. Stav na tu temu i to izrazito zanimljiv iznio je bivši SDP-ov ministar branitelja, europarlamentarac Predrag Matić.

„To je tipični stil rada HDZ-a. Stvari koje oni znaju čuvaju kao prijetnju i kao ucjenu. Meni je to zvučalo kao ucjena. Naše tajne službe uglavnom se bave takvim stvarima – ne nužno nacionalnom sigurnošču – i vrlo vjerojatno mogu izaći neke eksplicitne snimke“, rekao je Matić dodajući da bi Predsjednici nešto kompromitirajuće mogao prišiti samo netko tko se time profesionalno bavi.

Šeksova ‘pila naopako’ ili zamjena teza

Tko se čime i na koji način bavi, hrvatska je javnost dijelom mogla svjedočiti i kroz još uvijek do kraja neistraženu aferu SMS, kroz koju se provuklo i predsjedničino, ali i ime bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića koji je u svojim javnim nastupima i nadaleko poznatim obraćanjima spominjao Predsjednicu.

„Dok ne čujem konkretne riječi gospođe Kitarović jer ona je jedina uz mene i Lozančića koja tajnu zna, s time ću otići u grob. Samo troje ljudi zna nešto o tome, načelno ako se družiš s polusvijetom i ako ti oni financiraju kampanju onda ti ne može ni CIA pomoći“, izjavio je svojevremeno Zoran Milanović dok je bio hrvatski premijer, aludirajući na predsjedničine veze sa starijim i mlađim Mamićem o kojima je očito znao i tadašnji šef SOA-e Dragan Lozančić koji je također pod nerazjašnjenim okolnostima „izgubio povjerenje Predsjednice“ kako se to službeno objašnjavalo u najvišim političkim krugovima.

Je li na tragu te priče i lukavi Šeks, te je li moguće da naprosto okreće priču ili što bi se u narodu reklo – pilu naopako? Prema onome što je Šeks rekao prije par dana, ispada da bi šeficu države mogli kompromitirati oni kojima je ‘dala nogu’, pri čemu vrlo vjerojatno aludira na bivšeg savjetnika Matu Radeljića i ostatak ekipe, no je li to baš tako i je li moguće da je posrijedi posve oprečna priča? Zašto se uopće Predsjednica odrekla Radeljića i pomirila s premijerom, te je li to učinila svojevoljno? Postoji li mogućnost da ju je na to potaknuo neki materijal s kojim su je baš ljudi bliski Plenkoviću mogli kompromitirati? No, ono što je nejasno s koje god da se strane okrenete jest pitanje zašto uopće govorimo o predsjedničinoj kompromitaciji? Zar zaista postoji nešto što bi je moglo poljuljati i nešto čime bi se najmoćniju ženu u državi moglo ucijeniti?

Milanovićev joker iz rukava

Zanimljivo je u tom kontekstu podsjetiti baš na te godine kada je Milanović kao premijer žario i palio političkom arenom, svađajući se sa šeficom države, a prvi ozbiljan sukob nastao je baš na tom, sigurnosnom polju kada je Predsjednica zatražila hitnu smjenu šefa glavne tajne službe Dragana Lozančića. Tome da se Lozančić eliminira sa čela SOA-e Milanović se vrlo jasno usprotivio povezujući Predsjednicu s tim nekim neimenovanim polusvijetom. Milanović je tada zagonetno govorio i o nekoj tajni koju je odbio otkriti, no vrlo se jasno iz njegove izjave moglo iščitati da i on i Lozančić raspolažu s detaljem koji bi se mogao neugodno odraziti na Predsjednicu Republike. Prije ili kasnije!

Je li to as iz rukava s kojim bi u konačnici Milanović sada mogao krenuti u pobjedu kao kandidat na predsjedničkim izborima? Postoji li nešto što bi sada mogao izvući, dijeleći s javnosti tu famoznu tajnu? Predsjednica je, podsjetimo, u to doba zatražila hitnu Lozančićevu smjenu, prema pisanju medija zato što su se SOA-ine mjere provođene nad Mamićem pretvorile u prvorazredni skandal. Pa se tako pisalo da je tijekom nadzora Mamićevih telefonskih linija slušan i njegov razgovor s Predsjednicom, o čemu ona nije bila obaviještena. Nije poznato koliko je doista tih razgovora bilo, no javnost je imala prilike saznati da je Mamić bio ozvučen u travnju 2015.godine, kada je u svom domu organizirao rođendansku feštu za šeficu države. Spoznaje o tome što se događa, Predsjednica je dobila tek kada je izvještaj o Mamiću stigao u Državno odvjetništvo RH, odnosno kada joj je tadašnji glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan javio da je pod mjerama koje su se provodile nad Mamićem i ona snimljena. Dodatnu dozu nemira Predsjednici je donijela činjenica da je Lozančić prešutio snimke, a o svemu je pak uredno izvještavao premijera Milanovića, nakon čega je Grabar-Kitarović burno reagirala zatraživši njegovu smjenu.

Ako je vjerovati napisima iz medija, tajne mjere praćenja Mamića provođene su u listopadu 2014.godine. Istovremeno, Mamić je u prosincu te godine sudjelovao na predsjedničinoj donatorskoj večeri ‘izvalivši’ izdašnu svotu za njenu kampanju. Druženje tu nije stalo; s Mamićem se Predsjednica sastajala i u veljači, a on je bio pozvan kao gost na njenu inauguraciju. Nakon toga Predsjednica je otišla na privatnu proslavu koju je navodno organizirao Mamić, a nakon toga uslijedila je i ta famozna rođendanska zabava.

Karika koja nedostaje

Zna li Milanović o tim feštama i druženjima, ako ih je uopće bilo – nešto više? Očito je da Predsjednica tapka u mraku i da u javnost još uvijek ne izlazi s kandidaturom, dok Šeks spominje nešto što bi joj se moglo ‘prišiti’. Može li to nešto biti karika koja će Predsjednicu na koncu zaustaviti u utrci na novi mandat?

Ako se zna da kod Šeksa ništa nije slučajno i da on nikada ništa ne radi (ili kaže) bez da je o svemu dobro promislio i isplanirao, onda nije čudno što je svojim javnim istupom definitivno uznemirio političke duhove, zaintrigirao javnost, te na jedan način naštetio Predsjednici kojoj u ovome času analize toga tipa naprosto nisu potrebne. Grabar-Kitarović je u strahu i to je vidljivo svakome tko promotri njene reakcije i njenu nestrpljivost. Teško je za povjerovati da bi Šeks s kojim se Predsjednica nije rastala u ugodnom tonu, nastojao samo tako, bez veze i razloga, zaštititi Kolindu Grabar-Kitarović. Dakako da je i to moguće, ali onda se u pitanje dovodi njegov instančani instinkt, jer s tim potencijalnim kompromitacijama Predsjednice u javni je prostor Vlado istrčao prije reda. A to, složit ćete se, baš i nije njegov stil? On svaku svoju riječ vrlo pomno važe i analizira. Ništa sa Šeksom nije tek puka slučajnost. Osim toga, kada Šeks spominje one koji su dobili nogu valja podsjetiti da i on spada u tu skupinu. Nije li upravo njega, među prvima, iz svojeg ureda Predsjednica nogirala, nedugo nakon Titove biste? Jasno je i laicima da u javnost cure brojne informacije koje apsolutno ne idu Predsjednici na ruku. Jedna od tih informacija je i ona koja je nedugo dana procirkulirala javnim prostorom, a u kojoj se navodi da je sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem postigla kompromis da ona više ne spominje velikosrpsku agresiju na RH. U djelu medija spominjali su se razni video uratci i rođendanska druženja predsjednice Grabar-Kitarović, a kada o podmetanjima i kompromitacijama (onim podzemnim) govorimo treba podsjetiti i na famoznu ‘aferu Barbika’. Prije pet godina, nakon objave kandidature Kolinde Grabar Kitarović, bivši je predsjednik i njen tadašnji protukandidat Ivo Josipović obavijestio javnost da je u njegov ured stigao dokument od 13 stranica nazvan ‘Akcijski plan Barbika’ koji je sadržavao popis aktivnosti kojima bi se trebala kompromitirati aktualna Predsjednica. Josipović je kazao da je dokument išao obznaniti jer ga se nastoji okarakterizirati kao osobu koja vodi prljavu kampanju, a HDZ-ovci pak tada predvođeni Brkićem i Karamarkom okreću pilu napoko pa tvrde da je Barbika nastala u Josipovićevoj radionici.

U tom akcijskom planu govorilo se da je Grabar-Kitarović potpuna neznalica, ponizna Sanaderova sluškinja, koja je uspjeh postigla dodvoravajući se visokim političarima suprotnog spola. Pričalo se u akcijskom planu i o njenim starim ljubavima, bračnim teškoćama, a kada je porazila Josipovića na izborima kompromitacije nisu prestale. Štoviše, u jednom se trenutku, prije nekoliko mjeseci medijskim prostorom pojavila priča o tome kako desničarske strukture tek pripremaju diskreditaciju Predsjednice plasirajući u javni prostor teoriju o postojanju snimke koja bi trebala poslužiti kao krucijalan dokaz da je uzela novac od Mamića. Prema pisanju ‘Nacionala’ tu je teoriju u javni prostor trebala pustiti struja bliska Radeljiću i to koncem ovoga mjeseca, a ta snimka za Predsjednicu je trebala predstavljati veliku opasnost i preokrenuti tijek kampanje za predsjedničke izbore. Riječ je o snimci s jednog sastanka s Mamićem, na kojoj su navodno sudjelovala i dva predsjedničina savjetnika, te jedan Mamićev suradnik iz Dinama. U istom se mediju tvrdilo da Predsjednici desnica priprema udarac i tako što će u javnost plasirati priče da se odrekla laskave inozemne karijere jer je primila mito da se kandidira za predsjednicu države na prošlim izborima.

Istina je voda duboka…

Istina jest da se Predsjednica zbližavanjem s Plenkovićem zamjerila dijelu desnice, osim toga Radeljić ju je optužio da mu je preko SOA-e de facto prijetila da će ga ubiti, ali sve su te priče do Šeksova istupanja bile vrlo uspješno gurnute u zaborav. Zašto je onda on sada ustao i zbog čega je načeo tu, po Predsjednicu neugodnu temu i je li moguće da je on taj koji se Predsjednici osvećuje idući na ruku Plenkoviću kojemu bi Milanović kao predsjednik znatno bolje odgovarao? Znakovito je kako se i prije nekoliko tjedana nazirao sukob na relaciji Šeks-Pantovčak. Naime, šef Vlade Plenković u dogovor sa Šeksom odlučio je smanjiti predsjedničke ovlasti, a kako se tvrdilo snažniji motiv za takvo što od samog Plenkovića ima doajen hrvatske politike Šeks, kojega se Predsjednica odrekla na vrlo neugodan način i u vrlo neugodnom tonu. Kako Šeksa nikada ne treba otpisati, on je u pravo vrijeme ponovno stao uz Plenkovića za čije je dovođenje na čelo HDZ-a zaslužan, pa ovaj pomno upija svaki njegov savjet i svira po njegovim notama, a u tom tonu može se razmatrati dva prijedloga iz Ministarstva pravosuđa koja su nedavno puštena u javni prostor, a koja daju naslutiti da bi se ustavne ovlasti Predsjednice Republike mogle ograničiti.

Podsjetimo, sve je krenulo predstavljanjem Antikorupcijskog plana za narednu i ovu godinu. U toj se mjeri predlaže komparativna analiza izbora predsjednika Vrhovnog suda u svim članicama Europske unije. Znajući da i Antikorupcijski odbor, kao i Vijeće Europe, traže depolitizaciju izbora te funkcije nije nemoguće naslutiti da se ide u smjeru smanjenja predsjedničinih ovlasti jer na njen se prijedlog, podsjetimo, bira prvi čovjek Vrhovnog suda. Tu priča s eliminacijom i podrezivanjem njenih ovlasti ne staje. Ministarstvo pravosuđa u e-savjetovanje uputilo je i prijedlog nacrta Zakona o pomilovanju, a kao jedna od novina predlaže se osnivanje povjerenstva unutar Ministarstva pravosuđa koje bi predsjednici dostavljalo obrazložena mišljenja o tome treba li određenu osobu pomilovati ili ne. Sastav toga povjerenstva ne bi imao nikakvog doticaja s Predsjednicom, a birao bi ga ministar pravosuđa na mandat od četiri godine.

Predsjednica inače trenutno sastavlja Komisiju za pomilovanje. A kada govorimo o pomilovanjima, Predsjednici i Šeksu, tada treba podsjetiti da je između njih dvoje zaiskrilo baš na tom polju, u vrijeme dok su surađivali. Naime, Šeks ja od Predsjednice zatražio pomilovanje stanovitog Vanje Goldbergera, a kako je Grabar-Kitarović to odbila ovaj je formalno na vlastiti zahtjev izbačen s Pantovčaka. Sada bi se, s dozom odmaka, ta odluka Predsjednici mogla obiti o glavu, jer Plenkovićeva vlada u Saboru može izglasati zakone koji bitno smanjuju predsjedničke ovlasti, a izgleda da doista i jesu na korak do toga. Samo naivac bi mogao povjerovati u to da iskusni Vlado Šeks nema prste u toj križaljci i zakonskom prijedlogu, koji je vrlo vjerojatno prošao i kroz njegove ruke. Je li dio te križaljke i sabotaža Predsjednice te kako će ona na to reagirati, ostaje za vidjeti.