KOJOJ STRUJI OVO VIŠE PAŠE? Jandroković nije isključio odgodu izbora u HDZ-u!

Autor: Dnevno

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, potvrdio je da će sabor zbog pandemije izazvane koronavirusom raditi na “hladni pogon”. Dodaje kako je moguće da će, “ako će takve biti preporuke”, u sljedećim danima i prestati s radom, a uz “veliku rezervu” nije isključio mogućnost odgode nedjeljnih izbora u HDZ-u.

“Pažljivo slušamo što govore stručnjaci, danas smo odlučili o odgodi svih tematskih sjednica, okruglih stolova, organiziranih posjeta, odgodili smo sve međunarodne obveze, slijedit ćemo naputke nadležnih institucija”, rekao je Jandroković novinarima u saboru.

“Institucije su reagirale dobro”

Zadovoljan je načinom na koji se u Hrvatskoj reagiralo na pandemiju. “Čini mi se da je Hrvatska do sada vrlo dobro reagirala, vidi se to i po broju zaraženih (19), sve institucije uključene u ovu, dosad neviđenu situaciju, reagirale su dobro”, odgovorio je Jandroković.

Naglasio je kako se radi o složenoj i ozbiljnoj situaciji s kakvom se do sada nismo suočili te kako stvari treba prepustiti stručnjacima. “Ovo je situacija kakvu do sad nismo vidjeli, ugroženo je svjetsko gospodarstvo, da ne govorim o zdravlju milijuna ljudi, moramo biti odgovorni, slušati preporuke onih koji se u to razumiju”, kazao je.

“Pratiti ćemo preporuke”

Jandroković, koji je i glavni tajnik HDZ-a, nije isključio mogućnost da se zbog pandemije koronavirusom odgode nedjeljni izbori u HDZ-u. “Pratimo kakve će biti preporuke, na biračkim mjestima neće biti više od desetak ljudi, no ako će se situacija razvijati u smjeru koji će biti opasan za zdravlje naših građana, tada ćemo vidjeti da li ćemo uopće provesti izbore”, rekao je.

Na novinarsku opasku da je, dakle, moguća njihova odgoda, Jandroković je uzvratio: “Ali, molim vas, s velikom rezervom… To nisu veliki, organizirani skupovi, radi se o mjestima na kojima će biti desetak ljudi, tamo će biti dezinfekcijska sredstva, napuci o držanju reda. Međutim, moram se ograditi jer vidim da se situacija mijenja iz sata u sat, ono što nam se prekjučer činilo da će trajati mjesecima, događa se danas. Ovo od nas traži prilagodljivost i veliku odgovornost”, poručuje Jandroković.

Treba li zatvoriti državnu granicu?

Jandroković nije izravno odgovorio na upit smatra li da treba zatvoriti državnu granicu. “Smatram da je dobro ono što mi kažu ljudi koji se time bave, njih ću poslušati, a što ja mislim, nije relevantno”, rekao je novinarima.

Komentirao je i kako mjere za pomoć gospodarstvu treba prepustiti najkompetentnijima. “Nemojmo igrati prvoloptaški, ne možemo do kraja procijeniti posljedice koronavirusa, idemo odgovorno, sustavno”, navodi.