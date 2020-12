Koja je pozadina kineskog stopiranja projekta od 2,04 milijarde kuna?

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja gradi Pelješki most, žalbom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javna nabave (Dkom) zaustavila je natječaj za rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka dionice pruge od Hrvatskog Leskovca do Karlovca, procijenjene vrijednosti radova od 2,04 milijarde kuna. Rok za otvaranje ponuda na tom natječaju bio je 22. prosinca, no on će se sad morati odgoditi dok Dkom ne riješi kinesku žalbu čiji je sadržaj nepoznat javnosti, piše Večernji list.

Pomicanje rokova

Kako doznaju od dobro upućenih izvora, CRBC se žali da je njegovim stručnjacima zbog pandemije koronavirusa onemogućen ulazak u Hrvatsku pa tako i uvid u glavni projekt za tu prugu na licu mjesta. No neki smatraju da je ta žalba nepravodobna, ali ipak napominju da treba pričekati što će odlučiti Dkom. Njihovi sugovornici ističu da CRBC ima svoj ured pa tako i svoje ljude u Hrvatskoj te zato smatraju da su Kinezi unatoč zabrani ulaska u RH zbog koronavirusa mogli, osim online, pogledati dokumentaciju i na licu mjesta. CRBC je inače u igri i za koncesionara na Zagrebačkoj obali u riječkoj luci, stoga bi se žalba te tvrtke za prugu Hrvatski Leskovac – Karlovac mogla promatrati i u tom kontekstu jer je odluka odabiru na natječaju za tu koncesiju odgođena do kraja ove godine.

A najbolju ponudu za koncesiju na tom kontejnerskom terminalu dao je konzorcij kineskih tvrtki u kojem je i CRBC. Iako su obvezujuće ponude za Zagrebačku obalu pristigle još u ožujku ove godine, odluka o odabiru još uvijek nije donesena. Zadnji rok koji se spominjao za donošenje te odluke bio je početak rujna ove godine, no i to je pomaknuto, navodno zbog pandemije koronavirusa, na kraj 2020. Kinesku ponudu čine tvrtke Ningbo Zhoushan Port Company Limited sa 70-postotnim udjelom, Tianjin Port Overseas Holding Limited s 20 posto i CRBC s 10-postotnim udjelom. Kinezi su ponudili stalni dio godišnje koncesijske naknade od dva milijuna eura, uz obvezu dovršenja radova druge faze u pet godina.

Drugu obvezujuću ponudu dala je zajednica ponuditelja u kojoj su nizozemska tvrtka APM Terminal BV s 51 posto udjela u konzorciju i hrvatska tvrtka Enna Logic s 49 posto. Taj konzorcij ponudio je stalni dio koncesijske naknade od milijun eura na godinu, uz obvezu dovršetka radova druge faze u 10 godina. Početni iznos koncesijske naknade iz natječajne dokumentacije iznosio je 300 tisuća eura godišnje. Za Zagrebačku obalu natječu se veliki svjetski igrači u pomorskom prometu. Tako Ningbo-Zhoushan upravlja najvećom lukom na svijetu, a i Tianjin je u 10 najvećih svjetskih luka. APM terminals BV operater je pak na 74 terminala diljem svijeta, a dio je najveće brodarske kontejnerske kompanije – A.P. Moller-Maersk. Tvrtka Enna Logic dio je pak Enna Grupe, odnosno PPD-a, logističkog i energetskog regionalnog diva čiji je vlasnik Pavao Vujnovac. Poziv za sudjelovanje na natječaju za koncesiju, razvoj i upravljanje kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali objavljen je lani 4. ožujka., a zainteresirani su mogli do 3. svibnja 2019. dostaviti zahtjev za sudjelovanje. Prvi krug natječaja završen je 30. lipnja prošle godine, nakon evaluacije pristiglih zahtjeva za sudjelovanje. Drugi krug natječaja počeo je 1. srpnja 2019., natjecateljski dijalog s kandidatima trajao je do studenoga, a 2. prosinca 2019. Lučka uprava je kandidatima uputila obavijest o zaključenju dijaloga i poziv na dostavu konačne ponude. Rok za predaju ponuda istekao je 4. ožujka ove godine.

Američki pritisak

A prolongiranje donošenja odluka oko koncesionara na Zagrebačkoj obali podsjeća na slučaj natječaja za Pelješki most kad su također Kinezi dali najpovoljniju ponudu, a odluka o odabiru je donesena zadnji dan roka od 120 dana od otvaranja ponuda. Tad se govorilo da su razlog tom odugovlačenju negodovanja iz EU da se posao koji se financira iz Unijinih fondova da Kinezima. Stoga odluku o Zagrebačkoj obali također treba promatrati u kontekstu odnosa SAD-a, EU i Kine. A isto tako bi se mogla promatrati i žalba CRBC-a na natječaj za prugu od Hrvatskog Leskovca do Karlovca jer je Kinezima ipak posao u riječkoj luci ipak važniji, piše Večernji list.