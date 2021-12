KOHABITACIJA POSTAJE JOŠ ‘TVRĐA’: ‘Milanović je rekao da je netko ‘maznuo’ 200 milijuna? Meni ga je čak malo i žao’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije.

Plenković je na početku rekao da je zadovoljan što je usvojen rebalans proračuna te da su ispunjeni kriteriji o pristupanju Hrvatske schengenskom prostoru.

“To bi se moglo završiti u lipnju i bit će to jedna od ostavština naše Vlade. Ova odluka bila je vrlo zahtjevna”, rekao je Plenković i iskazao zahvalnost Sloveniji. “Uloga Slovenije kao predsjedavajućeg Vijeća bila vrlo pozitivna i velika”, dodao je i objasnio da se u cijelom mandatu brinu da odnosi sa Slovenijom budu dobri.

O ulasku u Schengenski prostor

Na pitanje novinara o tome što slijedi dalje, Plenković navodi da će Hrvatska kontinuirano raditi na provođenju kriterija za koje smo spremni.

“Spremat ćemo se da cjelinu tog sustava možemo provoditi. Vjerujem da će cijeli proces uzeti nekoliko mjeseci, no po mojem dojmu, sve bi trebalo biti okončano sredinom rujna”, rekao je Plenković.

“Promjenit će se situacija na granici sa Srbijom i BiH. Postajemo vanjska granica Europske unije. Mi smo u zadnjih desetak godina doživjeli tri krupna procesa koji se derogirali smisao Schengena”, rekao je i naveo kako je prvi bio brojni teroristički napadi u velikim gradovima Europi. “Države članice su zbog toga pooštrile kontrole”, rekao je Plenković i dodao da je drugi proces bio suočavanje s velikim migrantskim valom na brojnim rutama.

“Kad se to sve gleda, EU će raditi reformu Schengena, a Hrvatska se upravo sad uključuje u taj proces. Imali smo više nego dovoljno vremena da se spremimo za čuvanje vanjskih granica”, objasnio je Plenković i dodaO da smo u stanju štititi vanjsku granicu EU.

Postoji li šansa da nas neka država članica blokira?

“Uputio sam čestitku novom kancelaru Scholzu, to je krupna politička promjena u smislu političke orijentacije stanaka koje vode njemačku koaliciju, on je bio dio Vlade Angele Merkel, zna kakvu je politiku Njemačka vodila po pitanju našeg pristupa schengenskom području i europodručju”, rekao je premijer. Dodao je da od Njemačke očekuje snažnu podršku.









Reakcija na Milanovićeve izjave

Novinari su Plenkovića pitali radi li na smjeni ministra Marija Banožića, kao što je danas rekao predsjednik Zoran Milanović.

“Ne, ne radim”, rekao je kratko.

Milanović je rekao da je cijena borbenih aviona porasla, što kaže Plenković? Hoće li javno objaviti ugovore o kupnji Rafalea?

“Ugovori su povjerljivih karaktera, javno se ne objavljuju, vidio sam da je rekao da je ‘netko maznuo 200 milijuna’. Zgodno je to, dođe se na obilježavanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kojem naša Vlada odluči potpisati ugovor, kupiti, platiti prvu ratu od 316 milijuna eura za 12 višenamjenskih borbenih aviona. Jasno smo uspoređivali ponude koje su došle, francuska je izabrana kao najbolja i najpovoljnija. Predsjednik nije htio dati formalne predstavnike u Povjerenstvo koje se bavilo neformalnom ponudom, nije mi to jasno kako to da je netko tko je temeljem ustavnih ovlasti vezan za obranu. Onda je napravljena analiza koju je vidio, imali smo sastanak Vijeća za obranu prije konačne odluke Vlade, Ministarstvo obrane ga je pitalo za očitovanje na konačnu odluku prije odabira, nisu se očitovali. O tome nije govorio, no bilo bi dobro da na to podsjetimo. Došli smo na Vijeće za obrane gdje sam stekao dojam da on sve zna, da mu je sve rekao načelnik Vijeća za obranu, da je to moglo trajati dvije minute. Ponuda od 999 milijuna eura je bila na četiri ugovora aviona kao paket, to su cijene u momentu kada su podnijeli ponudu, u svakom od poslova imate procijenjenu indeksaciju cijena. Ministarstvo financija je je javnosti predstavilo sve što se toga tiče. Tamo nije bilo PDV-a koji iznosi 110 milijuna, taj PDV Ministarstvo obrane transferira Ministarstvu financiju. Procijenjena indeksacija cijena od 2020.-2026. je 44 milijuna 129 tisuća eura. Ima neki mali trošak od milijun i 219 tisuća s PDV-om, postoji trošak objekta infrastrukure, ne kupujete hangar s avionom, oni će koštati 23 milijuna, osoblje koje će ići u Francusku tri milijuna 310 tisuća, a kada avioni dođu imate planirane trškove uporabe s PDV-om, planirano 67 milijuna i 500 tisuća, Tu su tih ‘maznutih’ 200 milijuna”, rekao je Plenković.

O nabavi cjepiva

“To je 100 posto transparentno, nemam problem da se taj iznos zbroji”.









Još malo o optužbama Milanovića da u Ukrajini solira zbog sinekure u Bruxellesu

“Suvišno ga je komentirati, ta neka ljubomorna teza u kojoj je on kompletno na crti Mosta, nekih suverenista, valjda je u mrtvom strahu što ću ja u budućnosti raditi, mi gradimo odnose i rješavamo probleme”, a kao primjer je naveo odnose sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.

“Trivije i šarlatanstvo koje baca u eter su na njegovu sramota, meni ga je čak malo i žao”. rekao je i dodao:

“Ja radim vrlo ozbiljan posao, od zdravstva do Schengena, međunarodne policije, mogu si umisliti da nešto malo više znam o segmentu vanjske politike, za sugestije sam otvoren, ali za trivije mi je to gubljenje vremena. Žao mi je svih koji to moraju slušati, da nije predsjednik ne bi se nitko time bavio ni stotinku. On je inače inteligentan, ne kužim da on to sam ne shvaća. Ne kužim da on to ne shvaća”.

Vlada je dala 780 milijuna za sanacije u zdravstvu, koliko nas zdravstvo godišnje košta?

“Reći ćemo kada to zbrojimo, nitko ne zna podatak na pamet”.

O Zakonu o trgovini

Na pitanje o tome kad će u proceduru novi Zakon o trgovini, navodi da je će u proceduru iduće godine. “Ti zakoni su padali na Ustavnom sudu”, rekao je i dodao je neradna nedjelja mjera koju podržava ogroman dio građana. “Bitno je odrediti mjeru koja će proći test razmjernosti da prođe na Ustavnom sudu i radi se na tome. Zakon postoji, radi se na nijansama. Vrag je u detaljima”, dodao je Plenković.

O smjeni Zekanovića na čelu Kluba zastupnika suverenista

O smjeni Hrvoja Zekanovića nakon njegova govora u Saboru o cijepljenju navodi kako mu čestita na govoru u kojem je govorio s punim uvjerenjem.

“Mislim da je i on imao koronu u nekom trenutku. Sigurno je svjedočio iskustvu bolesti kod ljudi koji su mu bliski”, rekao je i dodao da je i sam, s ministrom Berošem, vidio iskustva ljudi koji su završili s teškim koplikacijama.

“To je teška tema. Siguran sam da je Zekanović toga svjestan. Ovo što nastoje male stranke, demagozi eksta vrste, brojit će im se ovo. Nećemo im zaboraviti, dok budu postojali, podsjećat ćemo ih na veliku pandemiju koju relativiziraju. Oni od jednog malog testića, simbolika prema gospodinu iz Sinja, dovode u pitanje malu vaticu, birs od 0,3 sekunde. Ja sam na putu za Ukrajinu napravio test, a cijepljen sam. Oni ovo ne rade iz brige za zdravlje, oni to rade da bi našli neki svoj mali politički profit. To je nemoralno. Da bi štitili ljudska prava, ljudi moraju biti živi. Vraćati se na temu 16. članka Ustava. To je passe. Imamo temu čudnovatih aktera s lijeva i desna, bucaju laži, ne bi li računali da će možda, ako to jako naglašavaju, kod nekih izazvati animozitet pa kad dođu izbori, neki će biti protiv HDZ-a. Odgovornost nikakva za bilo što, a veliki politički napor nameće se kao neka tema. Zekanović je tu dobar, pozdravljam to, drago mi je da je bio s nama na listi. Nije Shaw Shank, al je Redemption. Kako je sad izašao iz ormara? To nisam čuo? Vi biste meni još podebljali većinu. Moram ga pitati, on to nije napravio u koordinaciji sa mnom”, rekao je.

Milanović je dodijelio odličje Jadranki Kosor, jeste li joj čestitali?

“Mislim da je imala vrlo bitnu ulogu kada su se završavali pretpristupni pregovori, dao sam tada svoj mali doprinos. Dali su ga svi koji su tu živi i zdravi. Ona je bila predsjednika Vlade, mislim da je dobro da je dobila odličje povodom 10. obljetnice tog događaja, kada je riječ o širem kontekstu procesa proširenja prošli smo kroz ušicu igle. Mi i Grčka. Nismo se čuli, ja joj čestitam”, rekao je Plenković.