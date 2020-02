Kod Zaprešića otkrivena masovna grobnica žrtava partizanskog pokolja?

Autor: Dnevno

Probnim iskapanjima na lokaciji Prudnice u općini Brdovec (Zaprešić) pronađeni su posmrtni ostaci čime su potvrđena saznanja da se na spomenutoj lokaciji nalazi masovna grobnica žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Tijekom terenskog istraživanja, koje je trajalo od 21. do 30. siječnja, pregledano je preko 2400 kvadratnih metara terena za koje su raspoloživa saznanja upućivala na sumnju u moguće postojanje grobišta. No, zbog loših vremenskih uvjeta ekshumacija posmrtnih ostataka nije obavljena već se u navedenom razdoblju pristupilo utvrđivanju dimenzija grobnice. Pronađena grobnica propisno je konzervirana i zatvorena do početka faze II, odnosno ekshumacije koja će započeti čim se za to stvore povoljni vremenski uvjeti.

Tijekom terenskog istraživanja, kroz razgovor s mještanima koji su nudili svoju pomoć, prikupljena su dodatna saznanja o grobištima na području općine Brdovec, a koja će biti od koristi kroz daljnju fazu rada, kažu u Ministarstvu branitelja.

Iz šturog priopćenja zasad se ne može iščitati koje bi žrtve mogle biti sahranjene u toj masovnoj grobnici, no poznavatelji prilika ističu da se radi o grobnici žrtava partizanskog terora koja se nalazi kod Zaprešića, uz samu hrvatsko-slovensku granicu, između Harmice i Ključa Brdovečkog za što je Hrvatski helsinški odbor tražio otkopavanja još 2009. godine. Prema njihovim podacima, radi se o šest jama u kojima se nalaze posmrtni ostaci oko 4500 pripadnika Hrvatske domobranske vojske i njemačkih časnika koji su predvodili Wermachtovu Plavu diviziju.