Kockali zajedno, a onda je sve pošlo po zlu: Zatočio prijateljicu u stanu, ona skočila s 4. kata

Stravično mračna priča dolazi iz inače mirnog zagrebačkog naselja Borovje. Tamo je koncem ovog lipnja, usred noći, žena u strahu za vlastiti život skočila s prozora stana svog “prijatelja” na četvrtom katu i doslovno se polomila. Horor koji čeka sudski epilog započeo je običnim telefonskim pozivom. Optuženik Mate L. svoju je prijateljicu Đ.S. pozvao u stan, ona je ubrzo stigla na adresu, a njihove priče se od tog trenutka u potpunosti razlikuju.

Žena tvrdi da ju je 52-godišnjak tražio da mu vrati 50.000 eura koje joj je posudio te da ju je zatočio u stanu. Policiji je rekla kako ga je plačući pola sata molila da ju pusti van, no prijatelj nije popuštao. “Možeš vrištati koliko hoćeš, ali odavde živa izaći nećeš. Prvo ti ode Meca”, navodno joj je rekao prije nego što se odlučila za radikalan potez. Izbezumljena je, tvrdi, zakoračila kroz prozor misleći da će se uspjeti spustiti kat niže, no ruke su joj popustile te je pala sa četvrtog kata na tlo i pritom zadobila višestruke prijelome kralježaka, rebra, noge…

Jutarnji piše kako Mate L. u potpunosti negira krivnju, no tužiteljstvo ga tereti za protupravno oduzimanje slobode osobi kojoj je pritom prouzročena teška ozljeda te mu prijeti do pet godina zatvora. On je u svoju obranu rekao da se s Đ.S. poznaje šest godina te da je “okorjela kockarica kojoj je htio pomoći tako što joj je posuđivao novac”.

Kockali su zajedno

Tvrdi i da ga je umalo kobne večer ponovno tražila novac, što je on odbio pa mu je rekla: “Ako nećeš, vidjet ćeš. Onda ćemo ovako”. Tada je, navodi, zakoračila kroz prozor, no kako se predomislila držala se za klupčicu, poskliznula i završila na tlu. “Sve to što mi se stavlja na teret je laž. Ne mogu vjerovati da me optužuje i da sam je zaključao”, uvjerava Mate L.

Đ.S. je priznala da su ona i Mate znali kockati zajedno, kao i da je znala “igrati” s njegovim novcem. Te ju je večeri, kaže, zvao da dođe do njega kako bi mu pokazala novu online igru.

“Bio je nervozan, nije me ni pogledao, hodao je pognute glave, a po ulasku u stan zaključao je vrata. Imao je crvene oči i bijelo oko usta. Hodao je oko mene, lupao papučama po ormaru. Govorila sam mu da se smiri, a on meni da šutim. Zatim je upitao jesam li se odmorila i dodao da mogu vrištati koliko hoću ali da van živa izaći neću. Plakala sam i molila da me pusti, gledala sam po stanu i razmišljala što da učinim. Kad je počeo nekome slati mobitelom poruku ‘palite motore‘ i okrenuo se leđima meni, ja sam kroz otvoren prozor zakoračila van da se spustim dolje na 3. kat. Rukama sam se držala za okvir prozora. On me sigurno vidio da visim, ali je bio toliko ubijen od droge da nije reagirao. Izgubila sam snagu u rukama i pala. Vikala sam upomoć”, ispričala je žena.

Svjedok će biti presudan?

Čovjek koji ju je nakon pada vidio kako zapomaže na tlu rekao je kako je na prozoru zgrade vidio muškarca starog oko 50 godina s mobitelom na uhu.









“Kad smo ga pitali je li ona pala s tog prozora, on je gestikulirajući odmahivanjem glave i pokazujući prstom uvjeravao sve da nije. Na kraju je došla Hitna i policija. Ušli smo u ulaz. Policajac ga je pitao jel pio, na što je odgovorio potvrdno” zaključio je svjedok, piše Jutarnji.