KOCKA JE BAČENA: Otišao je poražen, a sad je spreman preuzeti Hrvatsku! Tri su ključna koraka

Dok je na globalno-političkom planu vrlo užareno, čini se da na domaćoj političkoj sceni i nije tako burno.

Ipak, dok su oči javnosti uperene u neke daleke zemlje i događaje, hrvatski političari kuju planove i sklapaju saveze kako bi se pojačali svoje pozicije ili se približili vlasti i srušili vladajuće.

Burno je, kako smo danas pisali, u najjačoj hrvatskoj stranci HDZ-u gdje premijeru i šefu stranke Andreju Plenkoviću nije lako nositi se s izazovima koji se pred njega stavljaju.

Najveće stranke kalkuliraju

Kako smo saznali iz izvora bliskog vrhu HDZ-a, premijera Andreja Plenkovića pritišću najbliži suradnici zbog bunta javnosti oko covid potvrda i činjenice da ih je većina svjetskih zemalja ukinula, a to da je referendumsku inicijativu na tu temu pokrenuo Plenkoviću mrski Most još je jedan uteg na premijerovim leđima.

Kako tvrdi naš sugovornik, Plenković zbog toga nije baš dobro ovih dana: “Mah, u vremenu apsurda epidemijskih mjera mi igramo igru iz koje nema povratka. Ne možemo ukinuti covid potvrde jer bi to značio trijumf Most-a i antivaksera, a s druge pak strane čitav svijet ih ukida. Osim toga, ako dođe do referenduma, bit će to jako težak udarac za nas. Zato vidim da premijeru nije baš lako ovih dana”, rekao nam je naš sugovornik.

Josipović se vraća na velika vrata?

S druge strane, i na ljevici se događaju zanimljive intrige. Naime, na lijevom političkom spektru odjeknula je vijest da je bivši predsjednik Ivo Josipović spreman pomoći SDP-u da preuzme vlast u državi.

“SDP i ljevica u Hrvatskoj mogu, trebaju i hoće preuzeti vlast nakon idućih izbora. Moj doprinos koji mogu dati, posebno županiji i gradu Zagrebu, su međunarodni kontakti koje imam”, izjavio je Josipović.

Ovaj SDP-ovac pojašnjava kakav je plan za približiti se pa zatim i prerasti popularnost HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića.

“Mi najprije moramo poraditi na suradnji s Možemo i dogovoriti jesu li oni ti s kojima ćemo u narednim izbornim ciklusima napasti protivnike. Drugo, imena poput Ive Josipovića su imena pravih političkih kapitalaca koji mogu dati poseban doprinos mladima u partiji da spojimo iskustvo i ambiciju. I treće, moramo odlučiti tko će biti taj okupitelj svih, okrupnjivač ljevice. Što se tiče mene, to mogu biti i Peđa Grbin i Ivo Josipović. Milanović ne dolazi u obzir”, rekao nam je izvor iz SDP-a…