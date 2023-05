‘KO NAS BRE ZAVADI?’ Što se kuha u odnosima Plenkovića i srpskih čelnika? Brnabić se u Zagrebu smijala, ima li figu u džepu?

U Hrvatskom susjedstvu u 2023. turbulentno je i užareno kao uostalom i u većini zapadnoga svijeta nakon višegodišnje pandemije, inflacije, krize i invazije Rusije na Ukrajinu.

Sva ta previranja među svjetskim policajcima utječu i na manje države, a posebno pogađaju osjetljiva i heterogena područja poput Balkana i okolice.

Zanimljiva imena

Posljednjih godina održani su brojni sastanci s navodnim ciljem približavanja susjednih zemalja, a u nedjelju je održana četvrta Velika skupština Srpskog narodnog vijeća u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Okupili su se vijećnici i predstavnici srpske nacionalne manjine iz više od 150 općina, gradova i županija, predstavnici organizacija srpske zajednice u Hrvatskoj i institucije za zaštitu ljudskih prava, a prisustvovale su i visoke delegacije iz Hrvatske, Srbije te Republike Srpske.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a i vječiti član vladajuće parlamentarne većine, okupljenima je zahvalio na dolasku, podršci i ohrabrenju.

“Tradicija i naše djelovanje počivaju na ideji zajedničkih sloboda i življenja”, istaknuo je na početku svog govora i dodao kako je njihova trajna obveza razvoj sredina u kojima žive pripadnici srpskog naroda, posebno u onim najmanje razvijenim općinama.

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić zahvalila mu se na svemu što je učinio i čini za srpsku zajednicu u Hrvatskoj te što pomaže u razvoju boljih odnosa ovih dviju zemalja.

“Uvijek smo otvoreni za dijalog sa Srbima iz Hrvatske, ali i Hrvatima u Srbiji. I vi ovdje okupljeni zalog ste te zajedničke budućnosti”, zaključila je srpska premijerka koja se nekoliko sati ranije u Banskim dvorima sastala s hrvatskim premijerom Plenkovićem kako bi navodno razgovarali o važnim pitanjima vezanima uz odnose ovih dviju zemalja, među kojima je i bolno pitanje nestalih osoba iz Domovinskog rata.









Premijer Andrej Plenković je na Skupštini pak istaknuo kako ova Vlada “već sedam godina njeguje otvoreno i tolerantno društvo koje je osnažilo demokratske vrijednosti”.

Oglasio se premijer

Nakon toga je u ponedjeljak premijer Plenković rekao da je politički dijalog Zagreba i Beograda jedini način da se riješe otvorena pitanja, ali da svako zaoštravanje retorike usporava taj dijalog i na par godina.

“Mi mislimo da je dijalog jedini način da idemo naprijed”, rekao je Plenković novinarima u Okučanima, gdje je sudjelovao na obilježavanju 28. obljetnice VRO Bljesak u ponedjeljak, dan nakon što je u Banskim dvorima primio srbijansku premijerku Anu Brnabić.









Inače, srbijanska premijerka rekla je pak oštro u listopadu prošle godine rekla da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja Srbiji, a u svibnju da je Hrvatska etnički očišćena.

Što se to kuha u odnosima Hrvatske i Srbije?

Kako stojimo na putu pomirbe, kako to vole nazvati europski i američki birokrati, upitali smo geopolitičkog stručnjaka i analitičara Branimira Vidmarovića.

“Dijalog i normalizacija odnosa Srbije i Hrvatske je jedna stvar koja Europsku uniju jako zanima i EU to promovira. To se radi u kontekstu pristupanja Srbije EU. Srbija za to mora normalizirati odnose sa susjednima. To se tiče granica, to se tiče i političkih problema – govorimo o Kosovu.

Naravno postoji bilateralna inicijativa regionalna hrvatsko-srpska, to je potreba da se riješi problem sa nestalima, da se razriješe probleme iz Domovinskog rata. To je problem koji traje još od 2010. godine, vjerojatno još i prije”, podsjetio je i dodao:

I tu ima naravno i svojih svijetlih točaka, i mračnih, i glasnih prepucavanja, ali moramo znati da je to stil naše politike. I hrvatske i srpske. Srpski političari ponekad provociraju, najčešće marginalni političari, ponekad i visokopozicionirani političari provociraju zato što lokalnim biračima to uvijek odgovara.

Treba znati da je ipak realan politički proces koji je van ovakvih provokacija stabilan i naše dvije zemlje polako idu prema tome. Iako nema pomaka vizualnih, razgovaramo i to je dobro”, zaključio je Vidmarović.