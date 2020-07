Kninski gradonačelnik uoči obljetnice Oluje: ‘To je pobjeda nad ratom, sukobom i razaranjem, pobjeda mira..’

Autor: N.M/Dnevno

Gradonačelnik Knina Marko Jelić za N1 je govorio o tome kako će izgledati obilježavanje 25. obljetnice vojno – redarstvene akcije Oluja te kako komentira podijeljene najave o dolasku na svečanost.

“Svake godine čim završi jedno obilježavanje mi se pripremamo za sljedeće, neće biti odskakanja osim po posebnim mjerama koje propisuje epidemiološka struka. Sve informacije koje imamo su javno dostupne, po istim pravilima se postupa prema svima pa i prema ovoj 25. obljetnici. Ovaj događaj je dobro planiran i organiziran i neće biti poteškoća”, rekao je Jelić.

Sugrađani u Kninu podijeljeni su treba li obilježavati proslavu, a slično je i što se državnog vrha tiče. Predstavnici Vlade s jedne strane tvrde da će u Knin doći svi, dok se s druge strane ne zna hoće li tamo biti predstavnika srpske manjine.

“Oluja je pobjeda nad ratom, sukobom i razaranjem. To je pobjeda mira. Razumljivo mi je da ljudi koji su doživjeli neugodne stvari imaju neke osjećaje, podijeljene stavove, no pobjeda mira je donijela da ti ljudi imaju pravo zastupati svoj stav, imamo što slaviti, no prihvaćam i stavove drugih koji imaju drugačije poglede na sve što se događalo”, rekao je Jelić i objasnio zašto je ipak odustao od nacionalne politike.

“Tu je došlo do sukoba stavova, nešto smo dogovorili prije no što smo krenuli u cijelu priču, a toga se nismo pridržavali. Mislim na one koji su odlučili da idemo u neke kompromise, a trebali smo ići s imenom i prezimenom. Ako mislite na Zurovca, prije svega, on je moj prijatelj i vrhunski čovjek i operativac. Govorim o onome što sam s kolegama u Stranci i s imenom i prezimenom tražio, da idemo s imenom i prezimenom. Kasnije su to promijenili, imaju jednog zastupnika, nažalost, nismo sudjelovali u tome, bitno mi je da se držimo onoga što smo se dogovorili”.