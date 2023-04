KLJUČNO PITANJE: ZA ČIJE ON INTERESE RADI? Filipović postaje sve prozirniji, je li ovo priprema za privatizaciju? Omraženi ministar brutalno ugrozio najvažniju državnu kompaniju

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nerijetko se u HDZ-u progovara o pronalasku adekvatnih kadrova koji bi vladajuću stranku predstavljali na kojekakvim izborima, međutim, kriza s kadrovima u vladajućim redovima vidljiva je i u Vladi, na čijem je čelu premijer Andrej Plenković. Kada je o pronalasku adekvatnih kadrova za Vladu riječ, tu su posebno na udaru ministarstva zdravstva, gospodarstva i financija, donedavno se činilo kako je Plenkovićeva stranka u krizi i u pogledu graditeljstva, no čini se da iskusni Branko Bačić zasad uspješno pobija tu tezu.

Tezu o kadrovskoj krizi u zdravstvenom resoru teško je pobiti s obzirom na najavljeni štrajk liječnika i ostalog medicinskog osoblja koje je već neko vrijeme u sukobu s resornim ministrom Vilijem Berošem, koji je baš zbog nedostatka pravog zamjenika preživio i posljednju rekonstrukciju Vlade. Iz Vlade je zato nedavno otišao ministar financija Zdravko Marić, a na njegovu poziciju stigao je nestranački Marko Primorac, čime u HDZ-u baš i nisu oduševljeni, što zbog njegova krutog pristupa, što zbog toga što je riječ o dečku koji nije član njihove stranke.

Začarani krug

Član njihove stranke zato je ministar gospodarstva Davor Filipović, zbog kojeg se i u dijelu HDZ-a, ali i u samoj Vladi, nerijetko hvataju za glavu, iako Filipović uživa veliko povjerenje premijera Plenkovića. U samoj stranci smatraju da ministar gospodarstva nije dorastao upravljanju u kriznoj situaciji u kojoj se država nalazi, napominju kako on ne može ponuditi konkretne reforme te naglašavaju da je zasad veće razočaranje i od svojeg prethodnika Tomislava Ćorića. Bili HDZ-ovci razočarani ili ne, Plenković je kolegi Filipoviću zahvalan među ostalim i zbog toga što je na svojim leđima ponio teret kandidature na zagrebačkim lokalnim izborima, kada se ozbiljno izblamirao, ali je unatoč tomu pokazao lojalnost i stranci i premijeru, koji je to nagradio ministarskom foteljom predstavljajući Filipovića kao velikog stručnjaka i iznimno obrazovanog čovjeka, što možda i nije daleko od istine.





No ono što nedostaje i Filipoviću i Primorcu jest iskustvo, a da je ono važno, vidljivo je na primjeru novog ministra Bačića, koji je vrlo lako sa svima u svojem resoru pronašao zajednički jezik pa se u samo nekoliko tjedana njegova ministarskog staža stječe dojam da zna što radi. Za to vrijeme Filipović i Primorac sami među sobom ne mogu pronaći zajednički jezik, a to nije benigno jer je riječ o ljudima koji vode dva najvažnija resora u Plenkovićevoj Vladi.

Primorac se, za razliku od Filipovića, rjeđe pojavljuje u javnom prostoru pa tako vješto izbjegava kritike na svoj račun, ali je zato ministar gospodarstva u medijskom prostoru sveprisutan, a ako samo kratko pokušate “proguglati” njegovo ime, zaključit ćete kako je nemoguće pronaći vijesti i medijske izvještaje u kojima se Filipović spominje u pozitivnom kontekstu. Koliko god se ministar svojim ratovima trudio podilaziti građanima, to mu ne polazi za rukom, i baš tu opet na vidjelo izlazi njegov manjak iskustva zbog kojeg se stječe dojam da se Filipović nalazi u začaranom krugu iz kojeg će se teško izvući.

Na tragu istine

Svjesni su toga i u Vladi, ali i u Filipovićevu ministarstvu, u kojem svjedoče kako je pritisak na mladog ministra sve veći. Taj pritisak izaziva nelagodu i nove potrese i u Plenkovićevoj Vladi, u kojoj se već neko vrijeme ispod glasa govori kako je premijer napravio kardinalnu grešku onoga trenutka kada je Filipovićevu žrtvu u Zagrebu odlučio nagraditi ministarskom foteljom. Da se Filipović ne snalazi, ili barem teško snalazi, moglo se vidjeti ovih dana na primjeru HEP-a. Premda je Plenković osobno dao nalog da se HEP zbog razlike u cijeni hitno dokapitalizira, svojeglavi ministar Filipović to je odbio provesti.

Oni koji ovu priču prate u samom HEP-u zbog toga su i više nego zabrinuti jer je ministar, provodeći samovolju, ugrozio likvidnost te strateške tvrtke, što nije dobro ni za Plenkovića, čija je Vlada nedavno predstavila socijalne mjere za pomoć egzistencijalno ugroženim građanima u sklopu kojih se spominje i ograničavanje cijena energenata za kućanstva i poduzeća. Riječ je o mjerama koje su usvajane više puta pa vrijede više milijardi eura, no bez obzira na to, Filipović iz samo njemu znanih razloga blokira dokapitalizaciju HEP-a, u čijim se redovima pitaju za čije interese radi ministar gospodarstva i komu pokušava pogodovati, te ujedno postavljaju pitanja je li njegovo neznanje i neiskustvo dovelo do toga da ne može realizirati ono što je praktički već pripremljeno. Prema tezama naših sugovornika iz te važne tvrtke, nije nemoguće da je i predsjednikov savjetnik Julije Domac na tragu istine kada kaže da sve ovo vodi k privatizaciji HEP-a, no u samoj tvrtki naglašavaju kako menadžment HEP-a na to nikada ne bi pristao.

Kako bilo, HEP ima ozbiljnih poteškoća s likvidnošću, Filipovićevim oklijevanjem dovedeni su u nezavidan položaj, kasne s plaćanjem raznim velikim dobavljačima, a zvono za uzbunu zacijelo je i smanjenje kreditnog rejtinga te strateški najvažnije državne kompanije.

Izabrana tvrtka

Pitanje je koliko je i Plenković toga svjestan kada je i nedavni paket mjera koji je s ponosom predstavio ponovno u fokus doveo ograničavanje cijena energenata, što je posebno opasno ponajprije zbog ministrovih postupaka koji bi mogli narušiti stabilno poslovanje Hrvatske elektroprivrede. Ne treba biti ni ministar ni bilo kakav financijski ekspert da bi se zaključilo kako bi takav scenarij do kraja uništio ionako uništeno hrvatsko gospodarstvo, sada prepušteno neiskusnom Filipoviću koji se uspio zamjeriti i investitorima u obnovljive izvore energije, iza kojih je stala Hrvatska gospodarska komora, ali i turski investitori koji su zainteresirani za Petrokemiju. Dok se problemi nižu, Filipović vodi vlastitu bitku s vjetrenjačama, odnosno s trgovačkim lancima koji su se odbijali priključiti njegovoj stranici “Kretanje cijena”. Na koncu je doista i sedam trgovačkih lanaca koji Filipoviću nisu željeli dostaviti podatke o cijenama za tu stranicu pristalo na ministrove zahtjeve, ali se i ovdje priča opet okrenula protiv ministra koji danima nije želio otkriti koja je tvrtka popisivala proizvode, što je posao vrijedan oko 200.000 kuna.









Na koncu se ipak doznalo kako je Ministarstvo gospodarstva na natječaju izabralo tvrtku 4 Market Research, i to nakon što su proveli postupak jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti 26 tisuća eura bez PDV-a za poslove popisivanja cijena dva puta mjesečno s unaprijed definiranog popisa proizvoda koji se nalaze u sedam trgovačkih lanaca koji ne dostavljaju cijene izravno ministarstvu za sudjelovanje u projektu “Kretanje cijena”. “Ponuda ponuditelja 4 Market Research d.o.o. u iznosu od 24.360 eura bez PDV-a, odnosno 30.450 eura s PDV-om, u skladu s kriterijem za odabir, ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom te je 6. ožujka 2023. izdana narudžbenica dobavljaču 4 MARKET RESEARCH d.o.o. za popisivanje cijena dva puta mjesečno u razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2023.”, odgovorili su iz Ministarstva gospodarstva na upit Novog lista.

Treba napomenuti i to da je stranicu izradila tvrtka Hyper Dizajn koja je na tome zaradila 24.100 eura bez PDV-a. Imajući u vidu ove podatke, nije teško zaključiti da je za ovu stranicu potrošeno 400 tisuća kuna, odnosno oko 60 tisuća eura s PDV-om, a da u to nisu uračunati ljudi koji podatke unose. Stranica je, da priča bude do kraja apsurdna i besmislena, otvorena manje od 500 puta, što bi moglo dovesti do zaključka da građani za nju nisu zainteresirani.

Razne dozvole

Zanimljivo je da tvrtka 4 Market Research ima samo jednu zaposlenu osobu, a svojedobno je Jutarnji o njoj pisao kao o tvrtki kojoj je HNB dodijelio posao vrijedan 4,2 milijuna kuna, navodeći pritom kako je riječ o potpuno nepoznatoj agenciji koja je na temelju lažnih referencija pobijedila na HNB-ovu natječaju. Tvrtka je kao referenciju za posao navela kako je radila velike ankete za mali obrt i tvrtke koje posluju u istim uredima, a to se nije podudaralo s njihovim financijskim izvješćima. HNB je tu agenciju izabrao iako su ih ranije odbili jer su lažirali istraživanje za JYSK.









Ništa od toga Filipoviću se očito nije pokazalo kao prepreka za suradnju s istom tvrtkom, ali zato s njim teško surađuju u Udruženju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj su nedavno proveli analizu objavivši niz prepreka s kojima se u poslovanju u našoj zemlji susreću investitori. Tako, recimo, podzakonski akti bez kojih nema razvoja projekata proizvodnje električne energije kasne i više od 400 dana, kontradiktornih propisa je po običaju mnogo, a svemu tomu valja pridodati i standardnu hrvatsku administrativnu boljku, odnosno predugo čekanje na ishođenje raznih dozvola.

U Komori su zato valjda i prvi put u povijesti prozvali nekog ministra, odnosno Filipovića koji je i na tom slučaju pokazao svoje neiskustvo pa je lopticu prepustio državnom tajniku Ivi Milatiću, koji je pokušao sanirati štetu. Da posljedice prozivki ne misli snositi, Bačić je neizravno dao naslutiti odmah u startu, priznajući kako u njegovu resoru rade na zakonskim izmjenama kojima će se doista definirati površine na kojima će biti moguće postavljati solarne elektrane.