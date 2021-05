KLISOVIĆ JE NA POČETKU KAMPANJE IMAO PRVI VELIKI GAF! Napravila ga je njegova bliska suradnica: To se jednostavno ne radi

Autor: Iva Međugorac

Najveći gubitnik lokalnih izbora, tako u SDP-u ovih dana opisuju svojeg Joška Klisovića koji je u Zagrebu osvojio nešto više glasova od nezavisne kandidatkinje Vesne Škare Ožbolt.

Kako tvrde naši sugovornici iz najveće oporbene stranke, Klisović je u kampanju ušao potpuno nespreman premda se par mjeseci prije njegova predstavljanja kandidature po stranačkim kuloarima šuškalo da bi baš on mogao biti kandidat socijaldemokrata na zagrebačkim lokalnim izborima.

”On je bio nespreman čak i onda kada se govorilo o pregovorima s Možemo, jednostavno je bio Grbinova alternativa za slučaj da sve propadne, tako je na koncu i bilo”, tvrdi naš sugovornik pa naglašava kako je prvi veliki gaf u Klisovićevoj kampanji napravila Mirela Holy onoga časa kada se dotakla dotepenaca.

”To što je ona izrekla se ne izgovara, nije pristojno ni primjereno”, komentiraju naši sugovornici pa naglašavaju kako je Klisović za svoje zamjenike predstavio ljude koji sa SDP-om nemaju veze. ”Dina Vasić i Renato Petek možda jesu kvalitetni i kompetentni ljudi, no oni našim članovima i biračima ništa ne znače”, smatraju naši sugovornici iz SDP-a uvjereni u to da nije bilo potrebno pred izbore gasiti zagrebačku organizaciju stranke. ”To se Grbinu i Klisoviću obilo o glavu, stvorile su se dvije struje, a preko Klisovićevih leđa prelomio se sukob Grbinovih i Bernardićevih unutarstranačkih frakcija, a onda tu imate i toga Marasa. Nije on neka politička njuška, ali ga se nismo trebali ni riješiti na način na koji smo to učinili, na koncu evo Klisović nije dokazao da je nešto bolji od njega”, smatraju naši sugovornici.

Naglašavaju kako više nije problem niti izborni rezultat već činjenica da SDP ne samo u Zagrebu već i na nacionalnoj razini počinje padati i boriti se za svoju poziciju, a to bi prema riječima naših sugovornika moglo rezultirati novim sukobima, novim odlijevima članstva i novim problemima za ovu političku opciju koja još uvijek nosi status najveće oporbene stranke u zemlji.

A da su u kadrovskoj krizi vidljivo je upravo iz Klisovićeve kandidature. ”Mirni čovjek Zagreba nikakav je slogan, Klisović nije zagrebao po gradskim problemima, to nije čudno i nije on za to kriv, to jednostavno nije njegovo područje, on se kalio u vanjskoj politici, tu je trebao i ostati. Marasu smo trebali prepustiti Zagreb, on nekog vraga tu i zna, možda nije najsimpatičnija politička figura, ali bi barem na sučeljavanjima ostavljao dojam da zna o čemu priča. Ovo je bilo potpuno promašeno pa smo zato prošli kako smo prošli, svi nam se smiju u lice, a mi se kao da smo dobili na lotu hvalimo da ćemo u Skupštini koalirati s Možemo”, zaključuju naši sugovornici.