KLISOVIĆ ČESTITAO PRAZNIK RADA I UPOZORIO ‘Nismo zadovoljni razinom ostvarenih socijalnih i standardom radničkih prava’

Autor: S.P.

“Danas na Praznik rada pažnja javnosti usmjerena je na pitanja na koja socijaldemokrati širom svijeta ukazuju svaki dan, za čija se poboljšanje bore svakodnevno. Nezadovoljavajući položaj radnika u društvu, niske plaće i mirovine, potreba za boljom regulacijom odnosa između poslodavca i radnika. Zato ćemo se i u Hrvatskoj boriti i dalje za veće plaće, sigurnija radna mjesta, za što manje ugovora o radu koji unose onaj element prekarijarnosti. Borit ćemo se za veće mirovine, a jednako tako da se onima koji žele i duže raditi to omogući, ali da se ljude ne sili u mirovinu po sili zakona sa 65 godina”, rekao je Joško Klisović, SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.

On je posjetio Maksimir te tom prigodom svim radnicima i građanima čestitao Međunarodni praznik rada te ukazao na probleme s kojima se danas susreću.

“Na ovaj dan često se prigodno prisjetimo Chicaga i sukoba kada se 40 tisuća radnika izašlo boriti za svoja prava. Borili su se za tri osmice: osmosatno radno vrijeme, osmosatni odmor i osmosatna kulturna obrazovanja. Danas je to postao standard u gotovo svim zemljama Europe pa tako i Hrvatskoj, ali još uvijek nismo zadovoljni standardom radničkih prava”, istaknuo je Klisović.

‘Radnici su svi oni koji žive od svog rada’

Naglasio je kako “nisu zadovoljni razinom ostvarenih socijalnih prava”.

“Danas kada govorimo o radnicima, ne govorimo više samo o radnicama i radnicima u industriji ili u uslužnim djelatnostima, govorimo o svim ljudima koji žive od svoga rada, a to su i profesori na fakultetima, u srednjim i osnovnim školama, to su liječnici, poduzetnici, to su menadžeri, to je državni službenik i namještenik, to su dakle svi koji žive od svoje plaće. Samo radom i poštovanjem prema radu možemo unaprijediti naš Grad Zagreb, razviti ga u moderan europski grad. Zato će Grad voditi brigu o svojim zaposlenicima kojima je on poslodavac, ljudima zaposlenim u gradskoj upravi, Holdingu i svim javnim službama koje su vezane uz njega. Htio bih i ovom prilikom odati poštovanje i priznanje svima onima koji na današnji dan rade kako bi usluge građanima u gradu mogle biti isporučene”, naglasio je Klisović.

Na upit o tome što gradonačelnik može napraviti po pitanju radničkih prava, istaknuo je kako je Grad Zagreb veliki poslodavac, koji na svom proračunu ima oko 30-ak tisuća ljudi, stoga u tom kontekstu prije svega se mora držati zakona, uvesti jedan nadstandard poštivanja radničkih prava, ukinuti svaki oblik diskriminacija, a posebice razlike u plaćama između muškaraca i žena.

“To ću sve promijeniti i odmah reagirati ako tako nešto postoji. Grad mora skrbiti o svojim zaposlenicima, ali jednako tako i promicati radnička prava, osiguravati uvjete za realizaciju takvih prava. Zagreb kao grad mora postati poželjan za dolazak ljudi na rad, a ne da nam ljudi odlaze raditi izvan našeg grada”, zaključio je Klisović.