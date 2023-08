Klimatolog odgovorio na pitanje koje sve zanima: Kolika je vjerojatnost za superćelijsku oluju?

Autor: Z.S.

Nakon niza suhih, sunčanih te vrućih i sparnih dana u ponedjeljak je Hrvatsku dočekalo oblačnije i u većini krajeva manje toplo vrijeme.

Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će ujutro i prijepodne sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne krajeve unutrašnjosti, a najkasnije, tek kasno poslijepodne, doći će do Slavonije. Upozorenja su danas izdana za cijelu Hrvatsku. Narančasti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena izdan je za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju.

Pet valova koji propagiraju s zapada na istok

A ono što ovih dana sve zanima je hoće li se ponoviti scenarijkiz srpnja kada su dijelovima Hrvatske harale superćelijjske oluje. Odgovor na to pitanje dao je klimatolog i oceanograf prof. Mirko Orlić.





“Kad pogledate što se zbiva trenutno nad Europom, a na karti koju imam prikazuje tzv. mlaznu struju nad područjem Europe onda se vidi da postoji 5 valova koji propagiraju as zapada na istok. Mi smo trenutno u zoni brijega vala i temperature su jako visoke. Toplinski val je trajao danima, podloga se jako zagrijava. Val će se, međutim, polako primaknuti prema istoku, doći će hladniji i vlažniji zrak i onda imate hladni i važni zrak iznad tople podloge i posljedično veliku nestabilnost”, rekao je Orlić za RTL Danas te je upitan mora li ona mora rezultirati onim što nam se dogodilo u srpnju.

Ne mogu se prognozirati

“Ne mora. Takve stvari se ne mogu prognozirati danima unaprijed, eventualno satima unaprijed i mi moramo slušati ono što govore naši prognostičari s DHMZ-a, a ono što su oni rekli za ovu situaciju je to da će biti nestabilnosti, da će biti grmljavine i nevremena ali da je mala vjerojatnost da se dogodi superćelijska oluja. A to znači da moramo do zadnjeg časa slušati što oni govore i ako oni daju upozorenje možda sat, dva unaprijed onda reagirati na to. Mala vjerojatnost je 5 posto? Pa da, ja bi rekao tako nešto”, istaknuo je.









Prema onome što se događa moglo bi se zaključiti kako su ekstremi postali novo normalno, pitanje je samo očekujemo li njih samo u visini temperature ili će svaki put biti i nekakve oluje.









Dobro jutro. Oblačno je, vjetrovito i sparno. U Italiji je počeo žestok razvoj grmljavinskih sustava. ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️https://t.co/QCyi2f8PPp pic.twitter.com/6NGzP45ukm — IstraMet (@IstraMet) August 28, 2023

“Novo normalno je zato što imamo porast temperature, globalno zagrijavanje. Ne mora sljedeće ljeto biti istovjetno ovome, ali trend koji se opaža kad gledate kroz dulje razdoblje bi trebao biti pozitivan”, poručio je u razgovoru za RTL Danas.