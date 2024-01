Kličko upozorio svijet na to što rade na televiziji u Ukrajini: ‘Društvo ne razumije što se događa’

Autor: I.G.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, iznio je svoje zabrinutosti u vezi s rastućim autoritarizmom u Ukrajini u intervjuu za kanadske novine The Globe and Mail. Unatoč podršci predsjedniku Volodimiru Zelenskom u borbi protiv ruskog napada, Kličko je istaknuo da vidi udaljavanje zemlje od demokratskih načela.

Kako navodi, Ukrajina ide u krivom smjeru, te postaje sve više autokratska. U posljednja 23 mjeseca glavni ukrajinski televizijski kanali emitirali su jedan program, United News Telemarathon, a Kličko smatra da se ostavlja malo prostora za one koji misle drugačije.

U izjavi za The Globe and Mail, Kličko je izrazio svoju zabrinutost zbog zamjene više od 200 gradonačelnika i načelnika lokalnih vijeća vojnim upraviteljima od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Upozorio je da se slobode i reforme za koje su se Ukrajinci borili tijekom prozapadnih revolucija početkom ovog stoljeća sada poništavaju.

‘Miriše na vertikalu i autoritarizam’

Zelenski je te mjere opravdao argumentom da je na snazi izvanredno stanje koje je proglašeno odmah nakon ruskog napada. Međutim, Kličko je zabrinut da se poništavaju slobode i reforme za koje su se Ukrajinci borili tijekom dviju prozapadnih revolucija početkom ovog stoljeća.

“Aktualna kretanja, ovo što sada vidimo, ne mogu reći da je to demokracija. Miriše na vertikalu i autoritarizam. Iza ovoga stoji želja nekih ljudi – ne mogu reći njihova imena – ali oni žele da sve bude centralizirano, i zato vidim centralizirane medije i TV u Ukrajini, a oni također pokušavaju centralizirati vlast, izgraditi vertikalu”, rekao je Kličko.

Rekao je da mu to smeta jer je to već vidio u Rusiji, gdje gotovo ništa nije ostalo od oporbenih stranaka ili medija koji su kritizirali predsjednika Vladimira Putina. Namjerno govori o stvaranju “vertikale moći” u Ukrajini, što je isti izraz kojeg Putin koristi da bi opisao sustav odozgo prema dolje kojim on upravlja iz Kremlja.

“Gradonačelnike i načelnike općina biraju građani, a zamjenjuju ih ljudi koji se postavljaju s vrha. Zato sam zabrinut, ako vidim greške i ne govorim o njima, to znači da se slažem”, nastavio je. Kličko, bivši svjetski boksački prvak, potvrdio je da je podijelio svoju zabrinutost u razgovorima sa zapadnim veleposlanicima u Kijevu.









Oklijevao 17 sekundi

Napomenuo je i da neki od tih diplomata dijele njegove strahove. Gradonačelnik je prvi put progovorio o rastućem autoritarizmu u Ukrajini prošlog mjeseca u intervjuu za švicarske medije. Njegovi komentari za The Globe uslijedili su nakon dva incidenta koji su izazvali novu zabrinutost oko slobode tiska u zemlji.

Inače, istraživački novinar Jurij Nikolov nedavno je izjavio kako su nepoznati ljudi došli u njegov stan, lupali na vrata i tražili da se pridruži vojsci. U videu koji je na internetu objavio Telegram kanal koji podržava Zelenskog, na vratima Nikolova zalijepljen je rukom ispisani natpis “izdajnik”.

Dva dana poslije toga, na internetu je objavljen još jedan video, očito snimljen skrivenim kamerama, koji navodno prikazuje kako zaposlenici stranice Bihus.info uzimaju ilegalne droge.









Upitan je li mu ikada uskraćena prilika da iznese svoje stajalište na United News Telemarathonu, Kličko je oklijevao punih 17 sekundi prije nego što je dao neizravan odgovor. “Vidimo trend da se predstavi samo jedna informacija koju pokušavaju kontrolirati. Objektivna, istinita informacija vrlo je važna za društvo, a monopol na informacije valjda nije dobar”, naglasio je.

‘Važno je da ne zaboravimo za što se borimo’

Rekao je da “veliki dio društva ne razumije točno što se događa na bojišnici” kao rezultat TV programa koji naglašava ukrajinske vojne uspjehe dok umanjuje neuspjehe. Iz toga proizlazi i da Ukrajinci neće razumjeti nedavni zahtjev vojske za 500.000 novaka koji će zaustaviti svježu rusku ofenzivu na istoku i jugu zemlje.

Unatoč svojoj zabrinutosti zbog udaljavanja od demokracije, Kličko se slaže sa Zelenskim da bi bilo nemoguće održati izbore, koji su bili zakazani za ovu godinu, dok je zemlja u ratu i dok se stotine tisuća Ukrajinaca bore na prvoj crti.

Milijuni drugih žive izvan zemlje kao izbjeglice. Ipak, Kličko naglašava kako je njegova odluka da se pobuni oko političkog smjera zemlje bila konstruktivna, a ne napadna. “Molim vas da kritiku shvatite kao pomoć, da vam pokaže gdje možete biti bolji i riješiti probleme”, kazao je.

“Kritika nije agresivna aktivnost, to je pomoć da se ne pogriješi. Jako je, jako važno da nikada ne zaboravimo za što se borimo. Želimo biti dio demokratske, europske obitelji. Biti dio demokratskog svijeta”, zaključio je.