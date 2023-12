Kličko progovorio, spominje laži iz Ukrajine i Zelenskog: ‘Odgovarat će kada rat završi’

Autor: Mia Peretić

Nove iskre frcaju u glavnom gradu Ukrajine, a vrijeme za napetosti ne može biti gore s obzirom na krvavi rat koji vode s Rusijom.

Naime, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napao je predsjednika Volodimira Zelenskog u jednom intervjuu za švicarsku novinsku kuću, koji je emitiran u subotu.





Žestoki napad Klička na Zelenskog: Sada plaća za svoje greške

“Ljudi se pitaju zašto se nismo bolje pripremili za ovaj rat, zašto je Zelenski do kraja poricao da će do ovoga doći”, rekao je Kličko te dodao je tu previše informacija koje nisu odgovarale realnosti.

Zelenskog je optužio za pogreške te pozvao sve da budu iskreni o pravom stanju u Ukrajini nakon ruske invazije.

“Zelenski sada plaća za pogreške koje je napravio. Naravno da možemo euforično lagati svojim ljudima i partnerima, no ne možete to činiti zauvijek”, rekao je Kličko.

Stao na stranu generala Zalužnog: Rekao je istinu

Jasno je stao na stranu generala Valerija Zalužnog, koji je prije mjesec dana pokrenuo kritike izjavom da je rat došao do zastoja. Kličko je uvjeren da je general rekao “istinu koju ljudi ponekad ne žele čuti”.

Kritizirao je i političke igre u Ukrajini, rekavši da u zemlji koja se bori za opstanak ne bi trebalo biti unutarnjih sukoba te je dodao da je zato davao podršku Zelenskom.

“Predsjednik danas ima važnu funkciju i mi ga moramo podržavati do kraja rata, no kad rat završi svaki će političar morati odgovarati za svoje uspjehe i pogreške”, zaključio je Kličko.

Tinjajući interni sukob tijekom ruske invazije, Putin trlja ruke

Ovo nije prvi put da lete optužbe na relaciji Kličko – Zelenski. Naime, prošle godine je ukrajinski predsjednik kritizirao gradonačelnika Kijeva da nije obavio dobar posao organizirajući skloništa za pomoć građanima koji su zbog ruskih napada ostali bez struje i vode.

U lipnju ove godine došlo je do novog sukoba nakon što su tri stanovnika poginula u raketnom napadu na Kijev, a Zelenski je optužio gradske vlasti da su ljudi stradali jer su skloništa bila zaključana.

Unutarnje pukotine u Ukrajini nikako ne mogu biti dobra vijest za same Ukrajince, no netko zasigurno sve to promatra i trlja ruke, a to je ruski predsjednik Vladimir Putin.