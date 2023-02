KLIČKO DAO EKSKLUZIVAN INTERVJU ZA HRT! Poruke iz srca Kijeva stigle do Zagreba: ‘Osim snage duha trebamo i oružje’

Autor: Dnevno.hr

Vitalij Kličko, gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Kijeva, u petak je dao ekskluzivan intervju za HRT.

“Danas se ponovno dogodio masovni raketni napad na Ukrajinu. Nekoliko desetaka raketa Rusi su ispalili s Kaspijskog jezera i Crnog mora. Puno je gradova na zapadu Ukrajine pretrpjelo te napade. Lavov, Ivano-Frankivsk, Dnipro, Harkiv. Također, 10 je raketa bilo srušeno nad gradom Kijevom. Mi imamo manju štetu na elektromreži, ali što se tiče cijele Ukrajine, tu je bilo velike štete, pogotovo u gradu Harkivu. Oni su sada ostali bez struje”, rekao je Kličko i dodao da se napadi nastavljaju te da su usmjereni u prvom redu na kritičnu infrastrukturu kako bi se uništio normalan život ljudi kojima je potrebna struja, pogotovo sada po zimi, kad se temperature spuštaju do -10.

Objasnio je zašto su napadi usmjereni na glavni grad.





“Kijev je srce Ukrajine, on je prijestolnica i on je glavna meta. Što se tiče daljnjih napada, Rusi ih planiraju, ali pitanje je mogu li ih oni provesti ili ne jer oni nisu očekivali ovakav otpor Ukrajine. To je otpor u smislu duha i želje da ne vidimo ruske vojnike na našem teritoriju. Mi smo sve iznenadili. Ukrajinci su iznenadili cijeli svijet snagom svojeg otpora. I jako je važno danas imati, osim snage duha, koju nam nije potrebno posuditi, i suvremeno oružje”, kaže Kličko.

Uime svih Ukrajinaca zahvalio je zapadnim partnerima na danom oružju.

“Zahvaljujući snagama protuzračne obrane i proturaketnim sustavima koje smo dobili, možete vidjeti da smo u Kijevu srušili gotovo sve rakete. Veliku količinu, 90% raketa, danas uspijevamo porušiti, ali nam je jednako tako potrebno i dodatno oružje jer poštuju jedino zakon sile. Zato moramo biti snažni kako bismo zaustavili napad koji planiraju na našu zemlju. Nemamo drugog izlaza nego činiti sve što je u našoj moći kako bismo odbili agresivne napade Rusije”, zaključuje Kličko