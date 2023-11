Klesar se prekrižio kad je čuo zahtjev djedice: ‘To u 30 godina nisam doživio’

Autor: Dnevno.hr

Dobrivoje Antonijević je vremešni čovjek iz malenog srpskog sela Roćevac koji je odlučio učiniti nešto što definitivno nikome u kraju, a vjerojatno i šire, nije palo na pamet.

Ovaj vrijedni umirovljenik koji sam brine o cijelom domaćinstvu, hrani stoku i obrađuje četiri hektara zemlje odlučio je “preduhitriti samoga sebe” i podići si nadgrobni spomenik. Ali otišao je Dobrivoje korak dalje pa je na spomenik ugravirao i precizni datum svoje smrti. Da baš po ničemu ne bude isti kao drugi, na ploču je još okačio i galeriju svojih najboljih fotografija iz različitih perioda života.





Srpski mediji pišu kako ovaj gospodin redovito obilazi svoj grob, divi mu se i pere ga. Klesar koji mu je gravirao spomenik se prekrstio kada je čuo njegovu ideju.

“Imao sam razne slučajeve, ali ovako nešto još nisam imao… A bavim se ovim poslom skoro 30 godina”, rekao je.

Dobrivoje se zbog nadgrobne ploče redovito šali na svoj račun.

“Planirao sam život do 2030. godine, a da li će da mi se ispuniti želja, to ne znam”, kaže djed koji je rođen 1935. godine, no dobro se drži pa još uvijek vozi traktor i brine o cvijeću.

“U mojoj kući sve je uredno. Ni kavu ne mogu ujutro popiti ako krevet nije namješten kao u vojsci”, veli Dobrivoje, čovjek koji je preduhitrio svoju vlastitu smrt.