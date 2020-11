KLEMM O DOČEKU GENERALA: ‘Politika je bila uvjerena da će biti osuđeni! Državni vrh želio je zdravicu umjesto dočeka!’

Prije osam godina, 16.11.2012. nakon godina suđenja i agonije oslobođeni su generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Dan je to koji je Hrvatska dočekala s oduševljenjem, a svoje zadovoljstvo i sreću narod je iskazao velikim dočekom u Zagrebu i nizom slavlja diljem Hrvatske. Možda je široj javnosti manje poznata činjenica da je glavni organizator velikog dočeka generala bio hrvatski branitelj, bivši pripadnik ATJ Lučko i predsjednik Udruge Specijalne policije Republike Hrvatske Josim Klemm kojem je Mladen Markač u ratu bio i zapovjednik.

Klemm nije želio mnogo razgovarati o ovoj temi, ali ipak nam je otkrio kako je došlo do toga da baš on bude jedan od glavnih organizatora dočeka u Zagrebu, a kratko je komentirao i svoj sukob s tadašnjim državnim vrhom koji je nastao nakon dočeka.

“Vrijeme Domovinskog rata bilo je vrijeme ponosa i slave, a u to spada i oslobađajuća presuda generalima Gotovini i Markaču. S ponosom se prisjećamo i dočeka koji smo za njih organizirali, a zbog toga samo što u zatvoru nisam završio. Nažalost sam na svojoj koži osjetio što je politika i što znači zamjeriti se državnoj politici, a osjetili su i mnogi drugi koji su tog dana bili uz hrvatske branitelje”, rekao je Klemm nadodavši kako se politika uvijek proračunato odmicala od generala.

“Mi smo uvijek bili uz hrvatske generale. Politika se u to vrijeme od njih nastojala distancirati. Mi smo već dan prije organizirali misna bdijenja. Hrvatski branitelji, u prvom redu pripadnici specijalne policije i gardijskih brigada su dan uoči presude organizirali molitve i bdijenja diljem Lijepe naše i inozemstva. Nažalost, tih dana jedino je Crkva ostala uz branitelje, a politika je već radila distancu jer su bili uvjereni da će generali biti osuđeni i zato se tadašnja politika na čelu s gospodinom Milanovićem nije ni uključila u organizaciju molitve i svega ostalog. Sutradan kada su generali oslobođeni mi smo nastavili organizirati doček, između ostalog i na zahtjev generala. Organizirali smo i misu zahvale za generale u 18 sati. Nažalost, to se nije uklapalo u državni protokol i to sam itekako osjetio kasnije na svojoj koži. Državni vrh nije predvidio doček na Trgu, već zdravicu u prostorijama Vlade. Nisu željeli da generali idu među ljude i ja sam se tome suprotstavio”, govori nam Klemm koji je kako nam kaže svo vrijeme bio u kontaktu s generalima, a tjedan ili dva prije presude je osobno otišao u Haag.