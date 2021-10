‘KLAUN RASPUDIĆ, AKROBAT GRMOJA, ILUZIONISTICA BENČIĆ’ HDZ-ovcima nije sjela jedinstvena oporba, uz njihove slike objavili divljake iz američkog Kongresa

Autor: M.P.

U četvrtak navečer u Saboru se odvijala prava drama.

Rijetki su trenuci u kojima oporbeni zastupnici, ideološki dijametralno suprotni, skupa stanu za govornicu i zajednički zauzmu isti stav.

Podsjetimo, na poticaj Mosta oporbenjaci su zauzeli govornicu i opstruirali početak rasprave o izboru Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a zatraživši poništenje natječaja.

Svi predstavnici oporbe poručili su da HRT mora biti slobodan i služiti interesima Hrvatske. U Saboru su ostali do ponoći, najavivši da se u petak nastavlja borba.

Predsjednik sabora Gordan Jandroković najavio je u petak da će sabor o izboru Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a glasati u srijedu, na što je Marija Selak Raspudić (Most) vladajućoj većini poručila kako im oporba neće dozvoliti da siluju javni servis.

O ‘ujedinjenoj oporbi’ oglasili su se i iz vladajućeg HDZ-a, stranke koja je ovih dana na meti kritika i zbog presude Vrhovnog suda u slučaju Fimi medije. HDZ-ovcima je, čini se, prekipjelo trpjeti stalne prozivke i primati udarce pa su na svom Facebook profilu reagirali na jučerašnja događanja u sabornici, nazvavši to ‘cirkusom u gradu’.

Neke od glavnih aktera jučerašnje noćne sjednice nazvali su cirkusantima, a podijelili su im razne uloge.

“Cirkus „Oporba“ u vašem gradu! Nipošto ne propustite! Glavni klaun Raspudić, pehlivan Grmoja & trbuhozborac Miletić u veličanstvenoj, neponovljivoj predstavi s iluzionisticom Benčić, izbacivačima nepodobnih Grbinom i Ahmetović & akrobatkinjom Mrak Taritaš. Šteta što „možemovci“ nisu i lonce ponijeli sa sobom. The show must go on! I tako sve do velikog finala – do kaosa i nesposobnosti u ZG Holdingu, raspada Živog zida zbog jedne europske plaće, spiritualne i zastupničke hekatombe u SDP-u & 5 uzastopnih poraza Mosta u Metkoviću, gdje su već dobro upoznali njegove cirkusante”, pišu HZD-ovci na Facebooku.