Klasić oštro istupio: ‘Političari koji veličaju NDH nemaju što ponuditi!’ Napao i kardinala Puljića

Autor: Dnevno

Povjesničar Hrvoje Klasić komentirao je u Newsroomu kako ideološke podjele postoje u svakom društvu, ali da u Hrvatskoj govorimo o suočavanju s prošlošću na potpuno pogrešan način.

„U normalnom društvu i državi, u kojoj bi NDH jasno bio zločinački režim, ne bi bilo dileme da treba obilježiti i žrtve koje su se dogodile u svibnju `45. Ali Hrvatska nije ta država i društvo, sutra će se obilježiti nešto gdje u zakonu izričito stoji da se obilježava za slobodu i državnu nezavisnost“, kaže Klasić i dodaje da kod nas ministri imaju slike Ante Pavelića na zidu, a ljudi izvikuju Za dom spremni.

„Radi se zapravo o komemoriranju jedne države i jednog režima. A da se zločin dogodio, to nema spora, to je velika sramota i treba obilježiti, ali ne način da komemoriranjem žrtava, komemoriramo režim“, kaže Klasić i navodi primjer stotinjak čuvara iz logora Dachau koji su poubijani razoružani, ali Njemačka ni ne pomišlja da u zakon stavi da su pali za slobodu, dok je to bivši zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora za bleiburške žrtve govorio.

„Ne smije biti zadrške oko osude zločinaca i zločina, ne smijemo opravdavati i ne smijemo davati nacionalni predznak. Ako imamo političare koji toleriraju NDH, fašizam i Adolfa Hitlera, nije bitno što misle o prošlosti, nego što su spremni učiniti u budućnosti“, poručuje Klasić.

Dodaje da je tužno ovih dana slušati Vinka Puljića, čiji je prethodnik bio Ivan Šarić, veliki simpatizer Pavelića, koji je podržavao ustaški pokret, navodi Klasić.

Napominje da nikakvog izjednačavanja ne smije biti i pita se kako to da se ne služi misa baš nikad slučajno na Sutjesci, nego uvijek za Pavelića i NDH i na Bleiburgu.

„Ne dajmo da političari koji toleriraju fašizam ikada vode Hrvatsku“, poručio je i dodao da krajnja desnica nikad nema što za reći osim nacionalizma.