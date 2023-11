Kissinger je Tuđmanu dao znakovito upozorenje o krvavom ratu: ‘Nadam se da ste svjesni’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Slavni američki diplomat i znanstvenik Henry Kissinger, koji je ostavio neizbrisiv trag u vanjskoj politici SAD-a, preminuo je u srijedu u 100. godini u svom domu u Connecticutu, objavila je konzultantska tvrtka Kissinger Associates.

Bio je kontroverzna ličnost, pa tako dok su ga mnogi hvalili zbog briljantnosti i velikog iskustva, drugi su ga smatrali ratnim zločincem zbog podrške antikomunističkim diktaturama, posebno u Latinskoj Americi, uključujući i napore za svrgavanje marksističkog, ali demokratski izabranog čileanskog predsjednika Salvadora Allendea.





Ugledni sociolog Slaven Letica, bivši saborski zastupnik i savjetnik predsjednika Tuđmana, koji je preminuo prije tri godine, još je 2016. u Večernjem listu podijelio detalje razgovora Franje Tuđmana i njegovih najbližih suradnika s Henryjem Kissingerom u SAD-u 1990. godine.

Tko je bio na sastanku

Sastanak hrvatskog izaslanstva predvođennog Tuđmanom održan je 1. listopada 1990. od 16 do 17 sati u Kissingerovom uredu, sjedištu tajnovite međunarodne savjetničke i lobističke tvrtke Kissinger Associates, Inc. u New Yorku, koju je 1982. osnovao sa savjetnikom predsjednika Busha za nacionalnu sigurnost Brentom Scowcroftom.

Uz predsjednika Tuđmana, u razgovoru su sudjelovali predstojnik Ureda predsjednika RH Hrvoje Šarinić, hrvatski iseljenik Ilija Letica (on je dogovorio sastanak) i Slaven Letica kao predsjednikov savjetnik.

Tuđman bio na njegovom seminaru

Na sastanku i razgovoru s Kissingerom predsjednik Tuđman posebno je inzistirao jer je bio uvjeren i tvrdio da je on daleko najutjecajniji američki političar i najbolji poznavatelj američkih geostrategijskih koncepcija i vizija u svijetu, pa i u Hrvatskoj i Europi (rođen je kao njemački Židov), pa i u jugoistočnoj Europi. Posebno je cijenio njegovu knjigu „Obnovljeni svijet” koju je na hrvatski 1976. preveo Krešimir Fijačko.

“Uz to, predsjednik Tuđman imao je i osobni, sentimentalni razlog za susret s ‘Henryjem Velikim’, jer je Kissingera smatrao svojim profesorom. On je 1966. sudjelovao u radu i bio jedan od govornika na međunarodnom seminaru na Sveučilištu Harvard kojeg je direktor u dugom razdoblju od 1952. do 1969. bio upravo Kissinger. Na početku sastanka predsjednik Tuđman upoznao je Kissingera s tom činjenicom. Kissinger je informaciju primio s osmijehom i velikim simpatijama, naglasivši kako mu je serija harvardskih međunarodnih seminara uvelike pomogla da iz prve ruke upozna specifične prilike u pojedinim zemljama u doba hladnoga rata, pa i situaciju u Jugoslaviji. Tuđmana se kao polaznika seminara, kako je kazao, „nažalost ne sjeća”.

Nakon spomenutih prigodnih prisjećanja na Harvard, predsjednik Tuđman uručio je Kissingeru engleski prijevod „nacrta konfederalnog ugovora”. Puni naziv tog dokumenta bio je „Nacrt Ugovora o jugoslavenskoj konfederaciji – savezu jugoslavenskih republika”, a njegov je glavni autor bio profesor međunarodnog prava dr. Vladimir-Đuro Degan”, pisao je Letica.

Kissinger: Čemu vi Hrvati zapravo težite?

Zatim opisuje daljnji tijek sastanka, navodi da im se Kissinger obratio s molbom da kažu čemu Hrvati zapravo teže i što znači formulacija da se radi o „međunarodnom ugovoru” o udruživanju „samostalnih i nezavisnih država-republika” kad Jugoslavija postoji kao suverena i međunarodno priznata država.

“Predsjednik Tuđman i ja objasnili smo mu kako Ustav SFRJ iz 1974. ima mnogo konfederalnih odredbi o državnosti republika-država, uključujući i pravo naroda – mi smo smatrali političkih naroda, a Srbi su to tumačili kao etničke narode – na samoodređenje, odcjepljenje i stvaranje samostalne države.

Dosljedno tome, ali i dugoj tradiciji hrvatskog nastojanja oko uspostave vlastite države, makar i u sklopu konfederalnog ustrojstva Jugoslavije, u poglavlju „Načela” spomenutog i na engleski prevedenog dokumenta stajalo je da se budući savez država stvara „na temelju neotuđivog i nepotrošivog prava svakog naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i udruživanje s drugim narodima i državama”, naveo je dalje Letica.

‘Vidim, vi zapravo želite državu’

Zatim im je Kissinger, uz osmijeh, kazao: “Koliko vidim, vi zapravo želite stvoriti suverenu državu. Bez obzira na to što ja mislio o tome, je li ta opcija danas i koliko moguća, tu ste težnju i zahtjev mogli sasvim jasno izraziti.”









Letica je dodao da su mu zatim Tuđman i on podrobno objasnili da je ta težnja u „konfederalnom ugovoru” sasvim jasno izražena, a da je tome dokaz činjenica da se Hrvatska nalazi pred agresivnom verbalnom kritikom velikosrpske propagande, Jugoslavenske narodne armije i režima Slobodana Miloševića, ali i kritikom rigidnih komunističkih i jugoslavenskih snaga u samoj Hrvatskoj. Predsjednika Tuđmana zanimalo je kako Kissinger osobno gleda na mogućnost, pa i neizbježnost, raspada komunističkih kvazifederacija SFRJ i SSSR-a.

Amerikanci nisu bili skloni raspadu SFRJ

Kissinger je poprilično hladnokrvno odgovorio kako i osobno razmišlja o mogućnosti raspada Jugoslavije, ali taj raspad ne smatra poželjnim sa stajališta stabilnosti međunarodnog poretka i sa stajališta američkih nacionalnih interesa. Američki je povijesni interes, kazao je, ostvaren rušenjem Berlinskoga zida i komunizma i razvojem demokracije i kapitalizma, a sve dalje od toga je unutrašnja stvar tih zemalja.

Dodao je i znakovitu rečenicu: „Nadam se da ste svjesni činjenice da se države ne stvaraju i ne rastvaraju bez rata.”

Tuđman mu je odgovorio: “Nažalost, vaše i moje životno iskustvo govore da ste vjerojatno u pravu, ali bi načelni stav SAD-a kako podržava težnje naroda Jugoslavije za slobodom, mogao bitno smanjiti rizik od rata.”

Tuđman mu je u nastavku razgovora objasnio zašto postojeći neutralni stav SAD-a, u kojem se pruža potpora cjelovitosti SFRJ i SSSR-a, zapravo ohrabruje hegemonističke i osvajačke, agresivne i ratničke težnje i prijetnje Srbije i Rusije. Na prijedlog i poziv predsjednika Tuđmana da bude njegov vanjskopolitički savjetnik, Henry Kissinger odgovorio je da zahvaljuje na pozivu, koji smatra komplimentom i da će o njemu razmisliti, pisao je tada Letica.