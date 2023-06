Kirurg opet na meti zbog Matijanića! Hoće li ostati bez licence? ‘Pozivam sve da prisustvuju montiranom bombaškom procesu’

Autor: Dnevno.hr

Splitski kirurg Hrvoje Tomasović na Facebooku je objavio kako ga Hrvatska liječnička komora (HLK) želi osuditi zbog njegovih izjava o smrti novinara Vladimira Matijanića.

Tvrdi i da će mu “vjerojatno pokušati oduzeti licencu”.

“Dana 5. srpnja 2023. godine u 15 sada zakazano je ročište na sudu Hrvatske Liječničke Komore ili ti HLK gdje me se želi osuditi i vjerojatno pokušati oduzeti mi licencu zbog moje javno izgovorene riječi zajamčene Hrvatskim Ustavom u slučaju ‘Matijanić’.





Pošto su suđenja javna i transparentna u našoj državi pozivam sve zainteresirane novinare, medije i ostale da prisustvuju tom montiranom bombaškom procesu”, poručio je Tomasović.

Podsjetimo, kirurg je nakon smrti Indexovog novinara Matijanića napisao kako mu je “cipelarenje mrtvaca odvratno”.

“Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji!” napisao je Tomasović tada, a onda je u komentaru ispod objave poručio da “ne likuje nad mrtvim neprijateljem”.

“I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način!

Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove”, napisao je kirurg u kolovozu prošle godine.