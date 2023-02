KINESKE ‘OČI’ NAD AMERIKOM! Biden spriječio obaranje misteriozne letjelice, jedna stvar svima je čudna: ‘Ima prednost u odnosu na satelite’

Vijest da Pentagon nadzire navodni kineski špijunski balon na nebu iznad Sjedinjenih Država postavlja niz pitanja – što točno tamo radi?

Američki dužnosnici rekli su da bi putanja leta balona, prvi put uočenog iznad američke savezne države Montane u četvrtak, potencijalno mogla preći preko “brojnih osjetljivih mjesta” te navode da poduzimaju korake za “zaštitu od prikupljanja obavještajnih podataka”.

Ali manje je jasno zašto bi kineski špijuni htjeli koristiti balon, a ne satelit za prikupljanje informacija.

Ovo nije prvi put da je kineski balon primijećen iznad SAD-a, ali čini se da se ponaša drugačije od prethodnih, rekao je dužnosnik američke obrane, piše CNN.

“Čini se da ostaje duže vrijeme, ovaj put je uporniji nego u prethodnim slučajevima. To bi bio jedan razlikovni faktor”, rekao je dužnosnik. Postavlja se pitanje, zar špijuni danas ne koriste satelite?

Korištenje balona kao špijunske platforme seže u rane dane Hladnog rata. Od tada ih je SAD koristio na stotine za praćenje svojih protivnika, rekao je Peter Layton, suradnik na Griffith Asia Institute u Australiji i bivši časnik Kraljevskog australskog ratnog zrakoplovstva.

Ali s dolaskom moderne satelitske tehnologije, koja je omogućila prikupljanje obavještajnih podataka o preletima iz svemira, korištenje nadzornih balona izašlo je iz upotrebe. Barem do sada.

Nedavni napredak u minijaturizaciji elektronike znači da bi se plutajuće obavještajne platforme mogle vratiti kao moderni alat za špijuniranje.

“Baloni mogu biti manji, jeftiniji i lakši za lansiranje od satelita”, rekao je Layton.

Blake Herzinger, stručnjak za indo-pacifičku obrambenu politiku na American Enterprise Instituteu, rekao je da unatoč njihovoj maloj brzini, balone nije uvijek lako uočiti, a baloni mogu neke stvari koje sateliti ne mogu.

“Sustavi bazirani u svemiru jednako su dobri, ali su predvidljiviji u svojoj orbitalnoj dinamici”, rekao je Layton.

“Prednost balona je u tome što se njima može upravljati pomoću ugrađenih računala kako bi se iskoristio vjetar i mogu se dizati i spuštati do ograničenog stupnja. Satelit ne može lelujati i mnogo ih je potrebno da pređu područje od interesa da bi se održao nadzor”, rekao je.

Prema Laytonu, sumnjivi kineski balon vjerojatno prikuplja informacije o američkim komunikacijskim sustavima i radarima.

“Neki od ovih sustava koriste ekstremno visoke frekvencije koje su kratkog dometa, mogu se apsorbirati u atmosferi i budući da su u liniji vidljivosti vrlo su usmjerene. Moguće je da bi balon mogao biti bolja platforma za prikupljanje tako specifične tehničke zbirke od satelita,” rekao je.

Umirovljeni pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva Cedric Leighton, vojni analitičar CNN-a, na sličnom je tragu.

“Možda prikupljaju obavještajne podatke o signalima, drugim riječima, gledaju naš promet mobitela, naš radijski promet”, rekao je Leighton. Obavještajni podaci prikupljeni balonom mogli bi se poslati u stvarnom vremenu putem satelitske veze natrag u Kinu, rekao je Layton.

Analitičari su također primijetili da su Montana i obližnje države mjesto na kojem se nalaze američki silosi za interkontinentalne balističke rakete i baze strateških bombardera.

Američki dužnosnici kažu da su poduzeli mjere kako bi osigurali da balon ne može prikupljati osjetljive podatke. Odlučili su da ga ne obore zbog opasnosti po živote i imovinu zbog pada krhotina.

Međutim, dodao je Layton, ako bi SAD mogle spustiti balon unutar svog teritorija bez da ga unište, tada bi mogao otkriti neke svoje tajne.

Everyone wants a glimpse of the Chinese spy balloon, it’s gonna be THE raging internet trend for the next few days assuming the air force doesn’t shoot it down. If you’re not on your lawn getting noisy shots of every speck in the sky, you’re missing out. pic.twitter.com/SA630Tfgy6

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) February 2, 2023