KINA POTVRĐUJE PREDSJEDNIKA, XI POSTAJE SVE MOĆNIJI! Dao je ključno obećanje: ‘Nikada neću odustati, mora se ostvariti potpuno ponovno ujedinjenje naše zemlje’

Autor: N.K

Vrlo je izgledno kako će aktualni kineski predsjednik Xi Jinping dobiti i treći mandat te učvrstiti svoje mjesto kao najmoćniji i najdugovječniji vladar u zemlji od Mao Zedonga. Naime, otvoren je 20. kongres kineske vladajuće Komunističke partije i vjeruje se kako ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja te da će Xi Jinping još jednom biti predsjednik sile koja se nalazi u turbulentnom vremenu.

Skup na kojemu sudjeluje oko 2300 delegata iz cijele zemlje počeo je u Velikoj dvorani naroda na zapadnoj strani Trga Tiananmen u jeku stroge sigurnosti i pod modrim nebom nakon nekoliko dana punih smoga u kineskom glavnom gradu.

Tijekom desetljeća svoje vladavine Xi je Kinu usmjerio na autoritarni put koji prioritet daje sigurnosti, državnoj kontroli gospodarstva u ime “općeg napretka”, asertivnijoj diplomaciji, jačoj vojsci i jačanju pritiska kako bi se zauzeo Tajvan.





Xi je u govoru uputio oštro upozorenje u vezi s Tajvanom, rekavši da nikada neće odustati od uporabe sile te će poduzeti sve potrebne mjere da se Kina i Tajvan ujedine.

“Mora se ostvariti potpuno ponovno ujedinjenje naše zemlje”, rekao je.

Podsjetimo Tajvan je nekadašnji kineski teritorij, otok na koji je izbjegla Kineska vlada koja se borila protiv komunista. Tamo su ustanovili svoju vlast i komunisti do dan danas nisu uspjeli vratiti otok pod svoju kontrolu. Službeno se Tajvan naziva Republika Kina, djelomično je priznata kao de facto država, koja se nalazi većim dijelom na otoku Tajvan u istočnoj Aziji. Zajedno sa susjednim manjim otočnim skupinama Peskadori, Quemoy i Matsu od 1949. funkcionira kao de facto neovisna država koja sebe naziva Republika Kina. Vlasti Narodne Republike Kine ne priznaju vladu Republike Kine i smatraju Republiku Kinu dijelom Narodne Republike Kine.

Zemlja je nastala povlačenjem kineskog režima i vojske predvođene strankom Kuomintang, nakon poraza u Kineskom građanskom ratu 1927. – 1950. uspjela je strateškim osloncem na zapadne sile nesklone komunističkoj NR Kini postići zavidni stupanj gospodarskog razvitka i ovladati najsuvremenijim tehnologijama. Kao zemlja s približno 24 milijuna stanovnika, Tajvan predstavlja jednu od najprosperitetnijih ekonomija u Aziji i cijelom Svijetu. 1990.-ih godina su provedene demokratske reforme, koje su tajvansko društvo uvele u red suvremenih demokracija. Međutim je i NR Kina vrlo unaprijedila svoj ekonomski i politički položaj, a i vojnu snagu; u 21. stoljeću se sve češće i posve glasno govori o mogućnosti da NR Kina silom pripoji Tajvan

Tajvan je odvojen od Narodne Republike Kine Tajvanskim prolazom širokim oko 180 km. Na sjeveru je Istočno kinesko more, na istoku Filipinsko more te na jugu Južno kinesko more.