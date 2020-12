KINA IMA AMBICIOZAN PLAN: Može li ova divovska država uspjeti u naumu?

Autor: Hina / Ana Korenić

Kina je u subotu na virtualnom samitu o klimi najavila ambiciozniji cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i veći udio u obnovljivim izvorima energije, no nevladine udruge smatraju da najveći svjetski onečišćivač mora učiniti više.

Kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će njegova zemlja do 2030. godine smanjiti emisije CO2 po jedinici BDP-a za 65 posto u odnosu na razine iz 2005. godine.

To se podudara s ciljem koji je Kina objavila 2015. kada je obećala smanjiti emisije CO2 za 60 do 65 posto do 2030., podsjeća agencija Reuters.

Na virtualnom samitu o klimi u organizaciji UN-a, Velike Britanije i Francuske na 5. godišnjicu donošenja Pariškog sporazuma o klimi, Xi je rekao da će obnovljive energije činiti 25 posto kineske potrošnje energije 2030.

U 2019. godini taj je udio iznosio 15,3 posto.

Kapaciteti za proizvodnju energije vjetra i solarne energije trebali bi iznositi više od 1.200 GW do 2030., rekao je Xi.

Više od 70 svjetskih čelnika sudjelovalo je na jednodnevnom virtualnom skupu koji za cilj ima potaknuti mnogo ambicioznija smanjenja stakleničkih plinova koji zagrijavaju planet.

Prema Pariškom sporazumu zemlje moraju podnijeti nove planove smanjenja emisija – nazvanih Nacionalno utvrđeni doprinosi ili NDC – svakih pet godina. Rok za to je 31. prosinca.

Kineske najave nedostatne su, ocijenile su nevladine udruge specijalizirane za ekologiju. Tako Li Shuo iz pokreta Greenpeace za Kinu ocjenjuje da “Peking ima potencijal učiniti više” pa dodaje “Kina mora raditi na tome da vrhunac (emisija CO2) dosegne već 2025”.

Kina će postići veće gospodarske i socijalne benefite bude li “težila ambicioznijim ciljevima”, smatra Manish Bapna iz Instituta WRI (Institut za istraživanje resursa, World Resources Institute).

Dimitri De Boer iz organizacije za okoliš ClientEarth u Kini smatra da je riječ “o povećanom angažmanu” no ocjenjuje da “emisije trebaju padati brzo nakon 2030”.

U 2020. godini emisije CO2 nastale korištenjem fosilnih goriva rekordno su pale za 7 posto u svijetu zbog sanitarnih mjera koje su vlade donosile u pandemiji covida-19, podaci su godišnjeg izvješća Global carbon project (GCP).

No u Kini su emisije CO2 pale za samo 1,7 posto jer je oporavak gospodarstva u Kini bio brži i snažniji nego drugdje u svijetu.

Indijski premijer Narendra Modi najavio je da će njegova država, četvrti svjetski emiter stakleničkih plinova, proizvoditi 450 GW iz obnovljivih izvora do 2030.

Do 2047. godine, kada će Indija slaviti 100. rođendan neovisnosti, “Indija ne samo da će postići vlastite ciljeve, ona će i premašiti vaša očekivanja”, poručio je Modi.

Indija nije utvrdila krajnji rok do kojeg će biti ugljično neutralna, za razliku od drugih velikih svjetskih gospodarstava.