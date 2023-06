KIJEV PONOVO GORI: Traju žestoki udari ruskih dronova, je li ovo osveta za Belgorod?

Rat u Ukrajini, ako se može uopće vjerovati informacijama koje se probijaju kroz šumu ratne propagande, i dalje ne jenjava i dronovima se gađaju brojni ciljevi.

Rusija je tako noćas napala Kijev s 15 krstareČih projektila i 18 iranskih dronova Šahed, objavio je Glavni stožer ukrajinske vojske, prenosi The Kyiv Independent.

Podsjećamo, prošlih je dana Ukrajina raketirala ruski Belgorod, a ranije su ‘partizanske’ trupe prelazile rusku granicu.

Ruski sustav protuzračne obrane oborio je nekoliko ukrajinskih dronova iznad zapadne Kurske oblasti, tvrdi ruski guverner Romano Starovojt .

“Molimo stanovnike Kurska da ostanu mirni, grad je pod pouzdanom zaštitom naše vojske”, rekao je Starovojt.

Kursk se nalazi sjeverno od Belgoroda, gdje su se proteklog dana dogodili deseci napada. Belgorodski guverner Vjačeslav Gladkov kaže da su se napadi na Belgorod uglavnom sastojali od topništva i minobacača i da su oštetili ceste, imovinu i vozila.

Grupe ruskih dobrovoljaca koji se protive Putinovoj politici tvrde da su ponovno ušle na ruski teritorij u Belgorodu. Moskva kaže da je napad odbijen i da nisu prešli granicu.

Ukrajina tvrdi da nema nikakve veze s ruskim disidentskim skupinama i da one djeluju same.

⚡️General Staff: Russia attacks Ukraine with 15 cruise missiles, 18 drones in June 2 overnight aerial attack.









Russian attacked Kyiv overnight on June 2 with 15 cruise missiles and 18 Iranian-made Shahed drones in its latest attack on the capital, the General Staff said. (1/2)

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 2, 2023