KEKIN LIKUJE ZBOG PUŠTANJA HRVATA U ZAMBIJI! ‘Od početka smo tvrdili’: Mužev gitarist izlazi na slobodu nakon optužbi za trgovinu djecom

Autor: Dnevno.hr

Osmero Hrvata koji su u prosincu 2022. uhićeni u Zambiji zbog optužbe za trgovinu ljudima i krivotvorenje dokumenata službeno su u ponedjeljak pušteni na slobodu.

Sud je odlučio da je odbačena optužnica protiv njih, a imaju 48 sati da napuste zemlju. Cijelu situaciju komentirala je i Ivana Kekin, predsjednica stranke Nova ljevica i supruga pjevača Mile Kekina koji je zajedno s optuženim gitaristom Zoran Subošićem djelovao u Hladnom pivu.

“U ovom trenutku još uvijek imamo premalo informacija, no to su svakako dobre vijesti, na tragu onoga što smo od početka tvrdili, a to je da se nikoga ne optužuje bez da se prethodno utvrde sve činjenice”, poručila je Kekin za Večernji list.





Ne zna se što je s djecom

Ranije danas, ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman obratio se javnosti.

“Vidim da je veliki interes za hrvatske državljane u Zambiji. Danas je sud odbacio optužnicu koji moraju u roku od 48 sati napustiti Zambiju. Napominjem da ovaj slučaj koji pratimo od 7.12. prošle godine, tijekom cijelog tog postupka pružali smo konzularnu pomoć koju smo nužni za svakog državljana bez obzira gdje se nalazi i što počinio. Ostvareni su brojni kontakti.

Mi smo s ciljem boljeg informiranja sugovornika i zalažući se za stanje hrvatskih državljana razgovarali i s ministrom vanjskih poslova Zambije, šefom EU delegacije u Lusaki, a kontaktiran i je i tamošnji ministar pravosuđa”, rekao je ministar Grlić Radman i dodao:

“O navedenom slučaju razgovaralo se od New Yorka, Bruxellesa, Lusake i Pretorije, na najvišim razinama”, rekao je.

Ministar je upitan što će biti s djecom.

“Naša briga je bila fokusirana na hrvatske državljane koji su bili pritvoreni. Pretpostavljamo da nije bilo inkriminirajućih elemenata pa je zato odbačena”, rekao je.









“Naravno da je naš sljedeći korak iskazati zaštitu i brigu za djecu koja imaju hrvatske dokumente”, rekao je.

“Ovo treba pozdraviti ako je tako, da su oni pušteni”, dodao je.

Rekao je da je sljedeći korak iskazati zaštitu za djecu koja imaju hrvatske dokumente iako nema nove informacije o tome gdje su djeca. “Naš je prioritet bila briga o osam hrvatskih državljana koji su uhićeni”, rekao je ministar.









“Djeca su također hrvatski državljani”, rekli su novinari, na što je ministar rekao da “uz sav napor mi nismo uspjeli doći do njih”. Rekao je da oni imaju pravo na konzularnu zaštitu i da ministarstvo poduzima određene radnje.

“Nemamo informaciju kako ih oni tretiraju, ali mi još uvijek nismo dobili pristup njima što nam govori da je to još u razmatranju”, rekao je na pitanje je li zambijskih vlastima sporno državljanstvo djece.

Nije znao ni odgovor na to hoće li biti upitna sva posvajanja djece iz DR Kongo te jesu li ona zakonita ili nisu.