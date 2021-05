KEKIN O RADNICIMA U HRVATSKOJ: Oštro prozvala sindikate, a za vlast HDZ-a smatra, zaslužna su dva fenomena društva

Autor: M.V.

U intervjuu za Večernji list, predsjednica Nove ljevice, Ivana Kekin osvrnula se na Praznik rada pa istaknula kako danas svjedočimo nekim novim oblicima kršenja radničkih prava. “Prije svega kroz stvaranje novih oblika prekarnog rada, no motivacijski mehanizam iza gušenja radničkih prava uvijek je isti, a to je neutaživa žeđ za profitom”, rekla je pa istaknula kako to ima negativan utjecaj na okoliš, zdravlje, radnika pa i na čovječanstvo.

Govori kao je u Hrvatskoj luksuz financijska i ekonomska sigurnost radnika, a osmostano radno vrijeme palo je u vodu i s pandemijom. Kekin smatra kako su za stanje današnjeg radnika krivi i sindikati. “Sindikati su vrlo važni, oni bi prvi trebali predlagati kako zaštititi radnike u novim okolnostima, morali bi biti puno maštovitiji od toga kako sačuvati kolektivne ugovore i što u njih ugraditi. I sindikati su skloni promatrati radništvo iz perspektive prošlog vremena, a današnji prekarni radnik nešto je sasvim drugo nego prije pet, a kamoli prije 135 godina”, govori.

Ističe kako ni jedno uređenje, pa ni kapitalizam, nije oduvijek i neće biti zauvijek, a u budućnosti se nada solidarnijem društvu. Sada pak, tvrdi, to nismo. U korist toga iznosi posljednje slučajeve, a oni se odnose na raspodjelu cjepiva protiv covida.”Umjesto da se suspendira patentni mehanizam i dopusti svima koji mogu da proizvode cjepivo do prestanka ugroze, solidarnost je izostala pa imamo situaciju da neke države cjepivo skladište, a druge ga uopće nemaju. Čime riskiramo dulje trajanje pandemije, više oboljelih i umrlih. Hoćemo li se za neko vrijeme tako raspoređivati i pitka voda? Vidimo da i dalje ima onih koji su za resurse spremni ratovati, no vjerujem da je nas koji bi dijelili ipak puno više”, rekla je.

HDZ i lokalni izbori

Kekin govori kako je vladajuća stranka, a to je HDZ, u društvu izazvala dva fenomena koja im omogućuju ostanak na vlasti. “Jedan je izgrađen klijentelistički sustav podobnih, a ne sposobnih, u kojem ako nisi član vladajuće partije, onda si automatski prikraćen član društva. Drugi fenomen čini obeshrabrivanje glasačkog tijela pomoću stalno poticanog osjećaja apatije i beznađa, i to stalnim zapljuskivanjem aferama vladajućih, koje HDZ-u uopće ne štete, nego građane zapravo adaptiraju i jačaju osjećaj nemoći”, tvrdi.

Smatra pak kako je HDZ na vlasti zadržao i onaj dio stanovništva koji nije ni izašao na izbore. “Zdravstvena kriza i potresi razgolitili su svu neefikasnost sustava i vjerujem da to, u kombinaciji s novim licima na političkoj sceni, budi svijest kako promjene nema bez osobnog angažmana. Barem minimalnog kao što je izlazak na izbore”, govori pa navodi kako je optimistična oko lokalnih izbora te kako Nova ljevica biti ugodno iznenađenje. Njihov fokus je, podsjeća, socijalna politika, a jednom prilikom rekla je kako je u politiku ušla jer želi da njena djeca jednog dana požele ostati u Hrvatskoj.