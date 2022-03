‘KĆI RUSKOG ZLOČINCA PERE SVOJ NOVAC’ Prosvjednici pred londonskim stanom Lavrovljeve pokćerke

Gnjevni prosvjednici okupili su se ispred londonskog stana pokćerke ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, piše Daily Mail.

Polina Kovaleva i dalje uživa u luksuzu na imanju čija se vrijednost procjenjuje na 4,4 milijuna funti, što je kod građana izazvalo revolt.

26-godišnja Kovaleva kćer je navodne Lavrovljeve ljubavnice, a u medijima se mogu pročitati tvrdnje kako svoje obiteljsko zaleđe obilato koristi. Sinoć se tako ispred njezine kuće okupila skupina prosvjednika koji su nosili poruke ‘ Polina Kovaleva kći ruskog ratnog zločinca Sergeja Lavrova ovdje pere svoj novac’.

“Polina Kovaleva is the daughter of #Russian war criminal Sergey Lavrov laundering money here.” With such slogans people came to the house of Lavrov’s daughter in #London . pic.twitter.com/m9ajuan2E7

Prošlog tjedna britanski zastupnici su pozvali da se i Kovaleva, koja je platila višemilijunski stan u dobi od samo 21 godine i to bez hipoteke, nađe na listi ljudi koji moraju biti sankcionirani zbog povezanosti s Putinovim režimom.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

