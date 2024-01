Kći otrovanog srpskog političara u potpunom šoku: ‘Vučić je ovo naručio, odlučili su ga ubiti’

Autor: I.G.

Predsjednik Republikanske stranke u Srbiji Nikola Sandulović nalazi se u teškom stanju na intenzivnom liječenju nakon što su ga agenti Bezbednosno-informativne agencije (BIA) odveli “na ispitivanje”. Incident se dogodio nedugo prije Božića, a rezultat je bio Sandulovićev dolazak na Jedinicu intenzivnog liječenja, tvrdi njegova obitelj.

Političar je završio na Jedinici intenzivnog liječenja. Navodno je paraliziran, a ima brojne tragove i ozljede koji sugeriraju nedavno premlaćivanje.

Nikola Sandulovic se bori za zivot, u pritvoru, ceo svet pise o tome, samo se u Srbiji DIKTATORSKI REZIM izivljavljava nad njim i dalje…

EVROPA??? DEMOKRATIJA??? pic.twitter.com/aMM0XSc9x2 — Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 6, 2024







‘Otrovan je vojnim nervnim otrovom’

“Sve se čini kao da je opet otrovan vojnim nervnim otrovom!”, rekla je njegova kći Klara, koja je zbog cijele situacije hitno napustila Split, gdje je došla proslaviti Božić i Novu Godinu s obitelji, piše Slobodna Dalmacija.

Sada se Klara javila s novim informacijama:









“Sad smo stigli iz Niša, gdje je tata trebao biti prebačen na saslušanje. Ali to se nije dogodilo jer su liječnici iz zatvorske bolnice inzistirali da on nije u stanju biti transferiran bilo gdje. Tužitelj je inzistirao da mu se produži pritvor na 30 dana, što je i napravljeno. To je zločin protiv ljudskih prava, orkestiran i naručen osobno od strane Vučića. Oni su ga odlučili ubiti”, rekla je.

‘Tukli su ga pet sati’

Kako kći kaže, ovdje je riječ o otmici, uslijed koje su ga “tukli pet sati”.

“Mi ćemo se naravno žaliti i ovo će biti teška borba. Nećemo odustati. Uništiti ćemo ih u međunarodnoj zajednici”, poručila je Klara.