Kažnjene prve trgovine zbog dizanja cijena i 150 prekršitelja samoizolacije

Autor: dnevno

Državni inspektorat je u kontroli cijena proizvoda za koje je Vlada odredila zabranu poskupljenja, a riječ je o prehrambenim proizvodima i sredstvima za higijenu, proveo 233 inspekcijska nadzora nad gospodarski subjektima pri čemu je kod 14 tvrtki utvrđeno je povećanje cijena za proizvode iz kategorije: dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku, izvijestio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, odnosno utvrđene su povrede Vladine odluke i zakona.

Iako nije precizirano jesu li i kako kažnjeni takvi trgovci, predviđena kazna za dizanje cijene proizvoda za koje je Vlada odredila zabranu poskupljenja iznosi od peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena, dok kazna za odgovornu osobu u tvrtki iznosi od 3.000 do 15.000 kuna.

Dalje se navodi da ako inspektori u inspekcijskom nadzoru utvrde da je trgovac neposredno prije 5. ožujka 2020. godine (kada je Ministarstvo zdravstva službeno proglasilo opasnost od epidemije) kao i od 11. ožujka 2020. godine (kada je službeno proglašena epidemija) do dana donošenja Odluke i nadalje do dana obavljanja nadzora, povećavao cijene proizvoda (za robu i proizvode koji su već bili zaduženi kod trgovca kao i za robu za koju nije bilo povećanja nabavne cijene) istome će zabraniti agresivnu poslovnu praksu.

U pogledu kazni propisanih ako se utvrdi da se trgovac – pravna osoba koristio praksom koja je nepoštena – propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za pravnu osobu, zatim od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za fizičku osobu u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

“Vezano uz postupanja sanitarnih inspektora Državnog inspektorata zbog ne pridržavanja mjera samoizolacije, na današnji dan 150 prekršitelja je sankcionirano”, dodao je Mikulić.