KAŽE DA ZNA KAKO JE UBIJEN VLADIMIR MATIJANIĆ! Javio se iskusni hitnjak: ‘Nažalost, vrijeme se ne ne može vratiti i ona će se morati suočiti s pitanjem jesam li mogla pametnije’

Autor: Dnevno.hr

Iskusni medicinski tehničar koji je dugo radio na Zavodu za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije je na Facebook stranici “Hitna uživo 194.” koja okuplja djelatnike Hitne pomoći iz cijele Hrvatske objavio ovaj status.

“Vladimir Matijanić nažalost nije preživio Covid19. Liječnici Zarazne klinike su ga unatoč komorbiditetu koji ima i za koji je u studijama opisano da je jako opasan kad se spoji sa Covid19, te se preporuča sve pacijente s njegovim stanjem hospitalizirati, poslali doma. I nakon nekoliko telefonskih razgovora i dalje su inzistirali da mu hospitalizacija nije potrebna.

Onda mu u kućnu posjetu dođe vjerojatno mlada doktorica koja još nema iskustva i koja vjeruje da njegov komorbiditet nije problem zbog kojeg bi trebao biti hospitaliziran, jer da jest već bi to napravili na Infektologiji. I ta liječnica radi na mjestu koje zakonski mora popunjavat specijalist sa završenom specijalizacijom, a ne liječnik koji dolazi friško s fakulteta. No, to je ne štiti od ničega nažalost. Vjerujem da bi i ona i cijeli njen tim sada postupili “pametnije” i igrali na sigurno i odveli ga na prijem. Ali nažalost vrijeme se ne može vratiti i ona će se morati suočiti s pitanjem jesam li mogla pametnije, te s eventualnim posljedicama svih postupaka od inspekcija do istrage DORH-a.





Eto, taj nakaradni sustav koji kaže da su za to radno mjesto potrebne kompetencije koje se stječu specijalizacijom u trajanju od pet godina dopušta da liječnica bez dovoljno iskustva i bez tih propisanih kompetencija radi na tom radnom mjestu. Sustav je ne samo ubio Vladimira Matijanića, ali i vrlo vjerojatno karijeru jedne mlade doktorice, te sigurno natjerao dobar broj mladih doktora da nakon ovoga niti ne pomisle na rad u tom sustavu nego na bijeg iz države”, napisao je G.F.