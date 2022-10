KATASTROFA U RUSIJI: NA STAMBENU ZGRADU SRUŠIO SE VOJNI AVION! Golemi plamen proždire objekt, suklja gusti crni dim

U blizini jugoistočne granice s Ukrajinom, u ruskom gradu Jejsku u ponedjeljak poslijepodne srušio se ruski vojni avion.

Zrakoplov je pao direktno na stambenu zgradu, a odmah potom izbio je golemi požar.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je pad zrakoplova.

Russian telegram channels report a military plane (some say jet trainer L-39) fell on a residential building in Yeisk (Krasnodar region, near Ukraine). No official information yet. pic.twitter.com/HINvWzeG7d

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) October 17, 2022