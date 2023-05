KATAKLIZMA KOJA PRIJETI PLENKOVIĆU! HDZ-ovci u panici: ‘Ovo nam nije trebalo! Sustav se potpuno slomio’

Autor: Iva Međugorac

Kaos, tako se jednom riječju mogu nazvati prizori poplava koji su posljednjih dana pristizali iz skoro svih dijelova Hrvatske, a zbog čega je burno reagirala sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček iz SDP-ovih redova. Da je situacija doista bila nezgodna potvrđuju i naši sugovornici iz HDZ-a naglašavajući da su poplave i u samu Vladu unijele nemire i izazvale kaotičnu atmosferu, ne zbog same prirode na koju je teško utjecati već i zbog toga što su s vodom na vidjelo isplivale godine zanemarivanja i zapuštanja koje su nametnule pitanje ulaganja u sustav obrane od poplava, koji po svemu sudeći i nije tako funkcionalan kao što se to željelo prikazati i ovih dana kada je premijer Andrej Plenković zajedno sa vojskom ministara obilazio poplavom pogođena područja.

Nakon potresa novi problemi

”Nakon potresa na Banovini, ovo je nova katastrofa, kataklizma i definitivno će se odraziti i na HDZ i na Plenkovićevu vladu na parlamentarnim izborima. Mi još nismo ni djelić Banovine obnovili od potresa, a sada je stigla ova kataklizma. Plenković u svakom slučaju treba očekivati da će se od njega i ovdje očekivati obnova i pomoć, ali i da će se propitkivati i njegova uloga u zapuštenom sustavu”, smatra naš kritični i zabrinuti sugovornik iz vladajućih redova te napominje kako građanima koje je poplava pogodila nisu najbolje sjele niti teze o sjajnom odgovoru službi na potom koji je uložio veliki dio zemlje.

”Mi smo zanemarili ulaganja u izgradnju nasipa, sada je jasno da ni rijeke i potoci nisu adekvatno čišćeni od mulja, jasno je i da nema odvodnih kanala, i da su priče o sustavu floskula. Istina je da se mi jesmo suočili s kišnim rekordima, ali nije istina da su za ovo što nam se događalo krive samo klimatske promjene, niti takvo što ima smisla govoriti izbezumljenom narodu”, navodi naš sugovornik koji napominje da je premijer i prije poplava konstantno progovarao o klimatskim promjenama, no izgleda da ni po tome pitanju institucije u našoj zemlji nisu poduzele nikakve konkretne korake.





Zapuštena infrastruktura stiže na naplatu

”Mi ovdje govorimo o zapuštenoj infrastrukturi, i to bi trebao biti dio klimatskih promjena i nešto na što treba obratiti pažnju”, smatra naš sugovornik koji kao primjer zapuštenog sustava ističe Hrvatsku Kostajnicu koja deset godina čeka protupoplavni sustav koji nije sagrađen jer se prema riječima prvog čovjeka Hrvatskih voda Zorana Đurokovića trebao štititi pogled na Unu.

”Kostajnica je konstantno izložena naviranju vode i po tom pitanju se više od deset godina nije poduzelo ništa, a odgovornost nitko ne preuzima. To generalno i je najveći Plenkovićev problem što on nikada ne definira odgovorne za kaose koji se nižu, nerijetko odgovorne brani do iznemoglosti, a potom se to obija o glavu cijeloj stranci i Vladi” nabraja naš sugovornik nadalje. I bez ovog nabrajanja nije teško zaključiti da je Hrvatska načelno država u kojoj sustav ne funkcionira, ne samo kada su poplave u pitanju, već i u raznim drugim situacijama u kojima se testira snaga i uređenost države.

Najveća ugroza za HDZ

Nerijetko mi baš tu padamo na testovima, ali bez obzira na to i Plenkovićev i HDZ-ov rejting drže se na toliko stabilnoj razini da bi se moglo zaključiti kako građani u načelu s time niti nemaju problema. Sustav obrane od poplava ne može biti bolji, poručili su ovih dana vladajući obećavajući pomoć područjima koja su nastradala u poplavi, no ta ista područja još uvijek nisu obnovljena niti od potresa koji ih je zadesio prije više od dvije godine.

Dobar dio stanovništva Banovine poplava je zadesila u kontejnerima, a koliko se god za sada činilo da Plenković od tih prizora ne mora strahovati, upravo bi se ovi pokazatelji zapuštenog sustava dugoročno mogli pokazati kao najveća ugroza za HDZ, ali i za samog predsjednika Vlade koji već neko vrijeme pompozno sudjeluje u vlastitoj kampanji za treći uzastopni mandat.