KATA ‘ŠMAJSER’ U SILOVITOM NAPADU NA USTAŠE! Neće oni njoj dirati zastavu Jugoslavije, sad su dobili svoje: ‘Vrijeđaju zdrav razum’

Autor: Dnevno.hr

Iako su mnogi zaboravili, sve do 1990. godine na dan 29. studenoga slavio se Dan Republike SFRJ.

U utorak je na taj datum jugoslavenska zastava postala predmet policijske intervencije kada ju je na svoju kuću ponosno izvjesio 47-godišnji stanovnik Jakšića kod Požege.

Muškarca su zbog zastave propale države prijavili susjedi, nakon čega je uslijedila policijska intervencija koja je završila prekršajnom prijavom zbog “vrijeđanja moralnih osjećaja građana”.





Velimir Meničan, muškarac koji je izvjesio jugoslavensku zastavu i zbog toga zaradio prijavu dao je svoju stranu priče.

Sloboda govora ili vrijeđanje osjećaja?

“Nikomu ništa nisam želio dokazati ili poručiti tom zastavom, ona je bila za mene jer ja poštujem državu u kojoj sam rođen i othranjen. Ta država me napravila čovjekom kakav jesam i od svoje prošlosti ne mogu pobjeći. Iz tog razloga poštujem tu državu kakva god da je bila – možda nekom nije valjala, no meni jest”, rekao je.

Smatra da nije bilo razloga da ga susjedi prijave i to ga je začudilo.

“Otkako sam ovdje, a tomu ima već 20 godina, trpim ustaška obilježja – vješanje ustaških zastava. Ja sam protiv toga. Ustašija me osobno vrijeđa – otvoreno to govorim – ali trpim i šutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vješaju ako imaju tu potrebu, ali ja je ne volim gledati i ne gledam je stoga me ne može uvrijediti”, rekao je između ostalog Meničan za Plusportal.

Reagirala i Kata Šmajser

Nižu se reakcije na taj čin, a oglasila se i saborska zastupnica Radničke Fronte Katarina Peović, popularno zvana Kata Šmajser.

“Zastava Jugoslavije koju je jučer izvjesio stanovnik Jakšića postala je predmet policijske intervencije jer “vrijeđa moralne osjećaje”. Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vrijeđaju moralne osjećaje i zdrav razum, krše i zakon”, napisala je na Twitteru Šmajser.









Zastava Jugoslavije koju je jučer izvjesio stanovnik Jakšića postala je predmet policijske intervencije jer “vrijeđa moralne osjećaje”. Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vrjeđaju moralne osjećaje i zdrav razum, krše i zakon! — Katarina Peović (@kpeovic) November 30, 2022