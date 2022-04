KARTA KOJA JE PODIJELILA HRVATSKU! DALMATINCI NA NOGAMA: Širi se internetom, a na jugu negoduju, dobro ih je naživcirala

Netko si je dao truda i izradio zanimljivu kartu Europe koja se širi internetom. Naravno, kao i uvijek po ovom pitanju, karta je podijelila Hrvatsku.

Naime, ona prikazuje europske zemlje po načinu prema kojem njihovi stanovnici računaju vrijeme.

Karta je objavljena na Instagram profilu ‘Lover of Geography’, a crvenom su bojom označene zemlje koje 6:30 sati predstavljaju kao ‘pola sedam’, a plavom one za koje je to ‘šest i pol’.

Really not comfortable with seismically hyperactive Iceland sidling up so close to Europe when we’ve deliberately been keeping it at a safe distance for years. pic.twitter.com/2xjjCWhnJ0

— Graham Fallowes (@Bloodyromcom) April 11, 2022