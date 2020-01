Karlo Starčević otkriva sve prljave poslove Darka Milinovića

Autor: dnevno.hr

Slijedom političkih previranja koja su kulminirala na sjednici na kojoj je usvojen proračun Gospića, gradonačelnik Karlo Starčević na početku razgovora osvrnuo se na protekle događaje te najavio planove koje namjerava realizirati tijekom 2020.

Što kažete o agoniji koja je trajala gotovo dva mjeseca oko usvajanja proračuna?

Proračun je usvojen, ali nažalost svjedočili smo skandaloznom ponašanju predsjednika Gradskog vijeća Petra Radoševića, koji je u nekoliko navrata pokušavao, zasigurno po nalogu izvana, opstruirati sjednicu. Zahvalio bih se onim vijećnicima koji su pridonijeli da se sjednica održi te usvoji proračun Gospića. Pokazali su zrelost, odgovornost i jasan stav kako im je prosperitet građana ispred stranačkih igrica i kojekakvih spletkarenja. Moram istaknuti kako me vijećnik ‘Nezavisne liste mladih’, Josip Župan, oduševio kazavši nešto što bi nas sve skupa trebalo potaknuti: kako je krajnje vrijeme da pojedinci u Vijeću počnu misliti svojom glavom.

Krenulo je 22. studenoga ukidanjem prireza na porez kao i poreza na potrošnju. Imali ste i tribinu na tu temu. Što je tu istina a što politikanstvo?

Proračun Gospića bio je početkom studenoga na javnom uvidu. Od 15. studenoga također je bio u proceduri kod vijećnika i od tada se zakonski ne može intervenirati u prihodovnu stranu proračuna, što su vijećnici Darka Milinovića i njegovih koalicijskih partnera morali znati. Rashodovnu stranu je moguće mijenjati samo amandmanima i uz suglasnost gradonačelnika. Posve je razvidno kako je sve što se događalo na 26. sjednici gradskog vijeća pomno isplanirano i režirano od strane Darka Milinovića. Toj nazovimo kuhinji dao je svoj obol i Branislav Šutić iz Otočca, koji je zajedno sa Milinovićem osmislio njegov povratak u HDZ, sve kako bi opet mogli ‘vedriti i oblačiti’. Milinovićeva ‘igra’ sastojala se u pokušaju destabiliziranja i gradonačelnika i proračuna ukidanjem prireza, jer je znao kako to Gospić trenutno ne može prihvatiti. Pravi razlozi i namjere ovog propalog puča bilo je srušiti gradsko vijeće i isprovocirati prijevremene izbore na kojima bi vjerojatno HDZ doživio teški debakl. To bi onda bio argument Milinoviću da se prikaže premijeru Plenkoviću kao spasitelj, dakle kako tobože bez Milinovića i Šutića HDZ u Lici ne može egzistirati. Nekim vijećnicima HDZ-a čak je i lažno preneseno kako je smanjenje prireza tražio osobno ministar Zdravko Marić, što se kasnije pokazalo kao još jedna najobičnija insinuacija iz kuhinje Darka Milinovića.

Koliko stvarno gube građani mjesečno ako plaćaju 10% prireza poreza na dohodak?

Moja zamjenica, Kristina Prša, je vrhunski i stručno na tribini o kojoj govorite objasnila što tko dobiva ili gubi i u kojoj visini sa prirezom i porezom na potrošnju. Pođimo od početka i vratimo se na porez i prirez. Županijske službe kojima na daljinski upravlja Darko Milinović su, po tvrdnjama određenih vijećnika, izračunale koliko građani na taj način ‘gube’ mjesečno dio prihoda. Tu je nažalost vidljivo svo neznanje tih službi, koje su dovele građane u zabludu. Druga je mogućnost kako su doista manipulirali brojkama po nalogu Darka Milinovića. Moja zamjenica precizno je izračunala kako porezni obveznik sa netto plaćom od 6.250 kuna i jednim uzdržavanim članom obitelji ne plaća niti jednu kunu prireza. Ako netko ne plaća porez, dakako da onda ne plaća niti prirez. Sve ostalo je opskurna laž, koja te ljude hrani do nevjerojatnih granica. Dakle, sav scenarij bio je najobičniji pokušaj obmane kako tobože netko brine za građane. Paradoksalno je što bi to trebali biti oni koji su ih sustavno desetljećima pljačkali. Dakle, prirez plaćaju samo oni koji imaju netto primanja iznad 6.500 kuna. A sami znate koliko takvih građana živi u gradu Gospiću.

Kakva je sada politička situacija u Gospiću, komunicirate li sa nekim, nazovimo iz suprotnog tabora?

U dvije i pol godine koliko obnašam dužnost gradonačelnika ja i moji suradnici nismo imali mira niti jedan jedini tjedan kako bi se mogli koncentrirati na naše zadatke, na konstruktivan rad i optimiranje gradske uprave. Milinović od prvoga dana našega stupanja na dužnost pravio je nered, konstantno podvaljuje na dnevnoj razini, unosi raskol u gradsku upravu, među gradske vijećnike, permanentno ruši gradonačelnika, a kruna svega je zadnji napad na zamjenicu Kristinu Pršu. Taj zadnji pokušaj Milinovića i njegovih trabanta ordinarni je bezobrazluk i nevjerojatno licemjerje. Gradsko vijeće koje on kontrolira i u većini donosi odluke nije dozvolilo nikakvu korekcije plaća u gradskoj upravi, te su sve osnovice i svi koeficijenti ostali onakvi kakve je izglasao HDZ još 2013. Zašto to nije nitko od njegovih na daljinski novinara napisao. Degutantno je gledati i čitati kako se njegova uhljebljena piskarala iz opskurnih portala Lika-online i GS-press blatom nabacaju na moju zamjenicu, koja u prosjeku radi dvanaest sati dnevno, brine o gradskoj upravi više nego li je to činio itko prije nje. Zanimljivo, ali ova na daljinski piskarala o tome ne pišu, jedina smo gradska uprava u državi koja ne koristi službene kreditne kartice, koja vozi svoje osobne automobile i dakako sami plaćamo, gorivo, koristi isključivo svoje privatne telefone i tako dalje. A oni permanentno napadaju zamjenicu za visinu plaće čiju je, kojeg li paradoksa, visinu odredilo gradsko vijeće HDZ-a 2013. godine. Njezina prethodnica imala je potpuno istu plaću. Međutim, zaboravili su kako moja zamjenica ne koristi službeni automobil kao što je koristila njezina prethodnica, niti se služi službenim telefonom već svojim privatnim. Sramota dragi doktore, jako si nisko pao. Za razliku od mene, koji svoju plaću doniram za stipendiju studentima, moja zamjenica od početka je profesionalac u poslu, vrlo je savjesna i odgovorna, neizmjerno sam ponosan što je jedna tako vrijedna, stručna i odgovorna osoba moja najbliža suradnica.

Kao gradska uprava postali smo opće mjerilo jedinicama lokalne uprave i samouprave, po odgovornosti i uspješnosti među najboljima smo u Hrvatskoj. Na što smo doista jako ponosni. Dobili smo i pohvalu za najtransparentniji gradski proračun u Hrvatskoj. A upravo je, uz mene, moja zamjenica najzaslužnija što smo gospićki proračun od 45. milijuna kuna povećali na 102. milijuna kuna, pa neka građani prosude što radimo mi a što su radili naši prethodnici. Čudi me kako se Milinović, koji je kreator svega nereda i svih intriga u gradu Gospiću, nije sjetio govoriti o svojoj plaći i svojim privilegijama, napose o svom radu. Učinio je Lici i Gospiću više štete u posljednjih dvadeset godina nego svi naši neprijatelji zajedno. Svakodnevno huška svoja piskarala i svoje jurišnike na one koji mu najviše smetaju kako bi ponovno došao na bankomat, kako on shvaća grad Gospić. Inače, njihova je mantra napadati i iznositi obmane na ljude kojima ni radom, ni znanjem, ni postignućima nisu niti do koljena. Neka čitatelji tih medija razmisle tko su ljudi koji za njega rade? Što su ti ljudi i na koji način postigli u svome životu?

Kakav je odnos gradskih vijećnika HDZ-a i vijećnika Darka Milinovića?

Licemjerno je i ponižavajuće kada Darko Milinović govori o osobnim odnosima sa svojom bivšom strankom i bivšim suradnicima, a svakodnevno se sastaje sa Branimirom Šutićem, Petrom Radoševićem i još ponekim kojima zapovijeda kako napraviti nered u gradskom vijeću kojem je Radošević predsjednik. Postavljam pitanje upravo njemu, zašto obavlja taj sluganski i namjesnički posao, je li mu to u ovim godinama doista potrebno?

Niste li se i Vi, kada ste bili gradski vijećnik, zalagali za ukidanje prireza poreza na dohodak?

Ma gledajte, i sam sam tražio ukidanje prireza 2013., ali u to vrijeme proračun grada je bio u službi tek nekolicine moćnika i služio za netransparentnu potrošnju. Najprije je njih trebalo namiriti a onda ako što ostane, ostane. Danas taj novac ostavljamo za razvoj i projekte, socijalu, kulturu, mlade, šport i tako dalje. Nemojte smetnuti s uma kako sam ja prije svega poslodavac i kako mi ne mogu županijske službe računati prirez pošto sam u to jako dobro upućen. Međutim, uvijek na vagu moramo staviti što u poslu gubimo a što dobivamo. Grad bi izgubio gotovo 3,5 milijuna kuna, a osim toga nije poštovana niti procedura pravilnika niti Zakon o proračunu. Da ne ulazimo u projekte koji bi bili nepovratno izgubljeni za grad Gospić. Cilj Darka Milinovića je kristalno jasan. Napraviti što više podvala HDZ-u kako bi sutra u Zagrebu mogao reći da tamo nema sposobnih ljudi koji mogu voditi HDZ, dakle da bez njega ništa ne može funkcionirati u Gospiću. Međutim, zaboravio je kako smo upravo njega pobijedili kada je bio na čelu HDZ-a Ličko-senjske županije.

Zanimljivo da u fazi javnog uvida u proračun Grada pokušavaju ukinuti prihodovnu stranu proračuna u visini od cca 3,5 milijuna kuna, a upravo nam ta sredstva trebaju za projekte dogradnje dječjeg vrtića, gradnju športske dvorane, financiranje udruga i njihovih projekata, obnovu nogometnog igrališta, vatrogastvo, kulturu. Sve se to plaća iz općih poreznih prihoda koje bi oni vidimo ukidali. Ima li još netko da mu nije jasno o čemu se ovdje radi? Čisto politikanstvo! Jadno je da gospoda Milinović i Šutić iz Otočca preko svoga namjesnika u gradskom vijeću, Petra Radoševića, prave nered u gradskim financijama i gradskoj upravi, a pritom se oni nigdje ne vide. I nakon ovog intervjua očekujem neki nadobudni članak kojim će se čudom čuditi o čemu ja govorim i sve proglasiti manipuliranjem. No, moram priznati, kako mi je vrlo teško povjerovati da u gradu Gospiću još uvijek postoje ljudi kojima je prihvatljivo da im sudbinu u gradu Gospiću kroji Branislav Šutić. Nije li to apsurdno, zabrinjavajuće i nadasve žalosno? Je li moguće kako ti ljudi ne vide u čemu je problem? Milinović i Šutić na posljednjim lokalnim izborima izgubili su, slikovito rečeno, proračun grada Gospića, Otočca i Novalje, proračun većine općina u Ličko – Senjskoj županiji, proračun Nacionalnog parka Plitvička jezera kao najveću kravu muzaru. Ostala im je samo županija koja ionako služi jedino za raspodjelu sredstava iz državnog proračuna i plaće zaposlenika, te općina Lovinac. Morate znati kako je njihov jedini cilj dokopati se proračuna navedenih gradova i Nacionalnog parka. Njima razvoj nikada nije ni bio na prvom mjestu. Oni nisu razvijali gradove i općine, umjesto toga razvijali su sami sebe, do mjere da niti ne znaju koliko bogatstva imaju. Sve to građani vide i s pravom se pitaju li im dosta više?

Što je sa porezom na potrošnju?

Ukidanjem poreza na potrošnju, što je inicirao Milinović i par onih s kojima sjedi u birtiji i kuje ‘pametne planove’, u konačnici bi rezultiralo pojeftinjenjem čašice alkoholnih pića od oko tri do pet lipa, pa se pitam kako će oni to obračunati svojim potrošačima, ne mogu reći populistički, već jadno i licemjerno. Razumijem te ljude, vlasnike određenih kafića koji nisu plaćali godinama vodu, odvoz smeća, komunalnu naknadu, porez na potrošnju i ostala davanja pa su sada ljuti na mene. Međutim, neprihvatljivo mi je da ti ljudi ne žele shvatiti kako Grad od nečega mora živjeti i kako nešto moraju platiti. Trudit ćemo se da nameta bude što manje, ali proračun grada naša je zajednička stvar.

Kakva je naplata gradskih prihoda, ima li tu problema?

Povećali smo prihod od komunalne naknade za gotovo 40 posto, ali ne povećanjem cijena, već smo naplatili od privilegiranih, onih koji nisu plaćali godinama komunalnu naknadu. Milijuni kuna su otišli u zastaru ili su nenaplativi, jer za neke slučajeve nema više mogućnosti naplate. Naplatili smo naknadu za najam poljoprivrednog zemljišta gotovo 90 posto što opet nisu plaćali privilegirani i tu su, na žalost, milijuni otišli u zastaru.

Čujemo da i danas ispadaju kosturi iz ormara! Što se događa?

Tisuće nepravilnosti smo pronašli u poslovanju Grada. Pronašli smo na desetine štetnih ugovora koje smo morali raskinuti, masu neevidentiranih obveza, zemljište za dječji vrtić, vatrogasno vozilo, razni dobavljači roba i usluga, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, telekom, prava služnosti i tako dalje. Zadnji biser je vatrogasno vozilo za koje dugujemo 1,7 milijuna kuna od 2009. O tome grad Gospić do listopada 2019. nije imao baš nikakvih saznanja. Svi papiri su uništeni, posjedujemo samo ono što smo dobili od MUP-a. Sve to je potpisao predsjednik gradskog vijeća Radošević, koji sada govori kako o tome nema pojma. Ma strašno je sve to što se godinama generiralo, a nitko tada o tome nije govorio ni pisao. Da Milinović ima barem malo obraza ili karaktera nikada se više ne bi pojavio u politici, već bi nestao pošto je sav ovaj lopovluk generiran pod njegovom dirigentskom palicom, a on je opet godinama bio na daljinski i imao je u svemu Sanaderov blagoslov. Znamo kao je taj premijer završio. Možemo li uopće zamisliti što su napravili Hrvatskoj?

Što je sa radnim mjestima, obećali ste gospodarske pomake?

Osobno sam otvorio više radnih mjesta nego što oni znaju nabrojiti. Neka doktor Milinović otvori kliniku, plaća porez kao i moje tvrtke, pa ću mu prvi na tome čestitati. Sve što sam sa suradnicima obećao to sam i napravio, čak i puno više od toga. Radi se o tek dvije godine mandata. Neki prije mene su imali puno povoljnije političke prilike, imali su i 20 godina, pa što oni nisu otvorili ta radna mjesta. Moram podsjetiti kako je Gospić imao oko 10,5 tisuća radnih mjesta koje su jurišnici Darka Milinovića uništili i u privatizaciji opljačkali. Podsjećam na MOL, Građevno Liku, Tvornicu baterija, Tvornicu namještaja Perušić, PPK–Velebit, Meting, Slogu, Visočicu… Nije li slučajnost da su neki Gospićani dobili stanove u gradovima u kojima prije nikada nisu niti bili. Što reći o dionicama, na primjer Lavčević, za koje neki čak nisu niti znali da ih imaju? Lopovluk i kriminal!