KARLA OBJAVLJIVALA GOLE FOTKE PA JU MAMA NAPLJUSKALA! Kći pozvala policiju, nastao je kaos: ‘Nisam joj rekla da je ku*va’

Autor: Dnevno.hr

Jedna majka je uhićena nakon što je ošamarila vlastitu kći te je dva dana provela u policijskom pritvoru, a ovih je dana i osuđena za obiteljsko nasilje, javlja Danica.

Prema presudi, Karla (51) je lani u travnju oko 19.30 sati u kući u Zagrebu počinila fizičko nasilje u obitelji prema kćerki Lindi (34) “na način da ju je udarila otvorenim dlanom ruke u lice”. Policija je Karlu odmah uhitila te je pospremila u pritvor.

Na suđenju je Karla opovrgnula nasilje, a kako kaže, tog je dana došla do kćeri i njezina dečka jer joj se mjesecima nije javljala te je posumnjala “da se bavi nekim nemoralnim poslovima jer joj je sin pokazao po društvenim mrežama da objavljuje obnažene fotografije”.





‘S majkom sam u lošim odnosima’

“Htjela sam o tome razgovarati sa kćerkom, ali ona je rekla da izađem van i nije htjela. Potom je njezin dečko nazvao policiju. Nije točno da bih kćer vrijeđala riječima kurvo i nije točno da bih je ošamarila”, branila se majka na sudu.

Osim toga, istaknula je kako s Lindom nikad nije imala problema, uredno je završila srednju školu, zaposlila se i bila je sasvim uzorno dijete. Linda je pak rekla kako je majka tog dana ušla u otključanu kuću i počela galamiti na nju, pa je odbila razgovarati tim tonom.

“A majka me je onda iznenada ošamarila rukom po licu. Rekla sam joj da izađe van, više puta, pa smo kasnije zvali i policiju. S majkom sam u lošim odnosima jer ona sumnja da sam prisiljena se baviti prostitucijom i nemoralnim radnjama, što naravno nije istina”, rekla je kći.

Nije imala namjeru, ali već je bilo kasno

Posebno naglašava kako nije imala namjeru pokrenuti bilo kakav sudski postupak protiv majke, već je policiju pozvala isključivo s namjerom da je udalji. Rekla je i da ne želi prekršajni progon protiv majke i da se ne smatra žrtvom nasilja u obitelji od strane majke.

No, za to je već bilo kasno jer je policija slučaj prijavila sudu. Sutkinja je, dakle, Karlu proglasila krivom i izrekla joj novčanu kaznu od 220 eura. Kako je dva dana provela u policijskom pritvoru, mora platiti samo 140 eura. Uz to, mora podmiriti i 40 eura troškova postupka.

Presuda prekršajne sutkinje je nepravomoćna i Karla se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.









Lindine riječi na sudu je potvrdio i njezin dečko koji je bio svjedok nemilih scena u kući.