KARDINAL PULJIĆ USPOREDIO: Evo zašto su današnji političari kao oni iz doba komunizma!

Autor: Dnevno

Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić izjavio je u utorak u Sarajevu kako se u Bosni i Hercegovini mora stvoriti jednakopravnost svih naroda upozoravajući da političari upravlju zemljom kao u vremenu komunizma, te na raširenu korupciju.

“Ovdje moramo stvarati ozračje jednakopravnosti, a ona nije prisutna u javnosti. Prisutna je privilegiranost”, rekao je kardinal Puljić na konferenciji za novinare nakon završenog dvodnevnog zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Sarajevu.

Pri tome je današnje političare usporedio s onima iz vremena komunizma navodeći da su naslijedili takav mentalitet. “Sadašnji voditelji vlasti su naslijedili mentalitet bivšeg sustava. U bivšem sustavu se znalo – svi smo jednaki, ali se zna ko je jednakiji. Danas oni su naslijedili taj mentalitet. Prije smo imali jednoumlje, sad imamo troumlje. Sve je ispolitizirano”, dodao je vrhbosanski nadbiskup.

Upozorio je i na raširenu pojavu korupcije kazavši da bez nje ljudi ne mogu opstati u BiH. “Koliko god mi na tu korupciju napadamo, mentalitet je jači. Bez korupcije ne možeš opstati ovdje”, rekao je kardinal Puljić. Dodao je kako je korupcija moralno etička bolest od koje će bosanskohercegovačko društvo teško ozdraviti.

Tijekom zasjedanja bosanskohercegovačkih biskupa upozoreno je i na problem neriješenog statusa svećenika koji nemaju riješeno zdravstveno i mirovinsko osiguranje od države kako to predviđa sporazum Svete Stolice i BiH.





“Smatramo da je pitanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja naših svećenika ozbiljno pitanje, jer se to vrlo teško uređuje na različitim razinama. Žao nam je što se donose nove provedbe, pa se i ono što je regulirano zakonom zanemaruje. To je diskriminacija”, dodao je kardinal Puljić. On je neprimjerenim ocijenio i zahtjev Islamske zajednice BiH da se crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, koja je vremenom bila i džamija, preda samo u posjed Islamskoj zajednici u BiH.